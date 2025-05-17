Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

На следующей неделе может состояться обмен пленными в формате "1000 на 1000", о чем украинская и российская делегация договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в субботу, 17 мая, в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе… по спискам, вы же понимаете - будет обмен, скажем так, кого сможем забрать - того будем забирать. И так же отдавать", - сказал Буданов.

Дополнение

Украина и россия во время переговоров обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000".

В ГУР отметили, что российская сторона согласилась осуществить обмен 1 тыс. человек, и что Украина уже прорабатывает списки тех лиц, которые вернутся на родину.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента рф владимир мединский по итогам встречи с украинской делегацией заявлял, что в ближайшие дни россия и Украина проведут масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000".