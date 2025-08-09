За близько 1300 км: СБУ підтвердила ураження дронами терміналу зберігання "шахедів" у татарстані
Київ • УНН
Далекобійні безпілотники СБУ вразили логістичний хаб з готовими до використання "шахедами" та іноземними комплектуючими в татарстані. Відстань до цілі склала близько 1300 кілометрів.
Служба безпеки України підтвердила, що безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "шахедів" у татарстані, пише УНН.
Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні комплектуючі до них
Вказано, що цей склад знаходиться у населеному пункті кзил-юл, республіка татарстан.
"На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження - близько 1300 кілометрів", - вказали у СБУ.
"Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, - одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", - наголосили у СБУ.
