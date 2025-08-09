$41.460.00
8 августа, 22:42
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 119706 просмотра
8 августа, 15:03
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 76291 просмотра
8 августа, 14:38
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 203478 просмотра
8 августа, 13:00
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 196352 просмотра
8 августа, 12:43
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 92375 просмотра
8 августа, 10:49
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 139774 просмотра
8 августа, 09:44
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 76258 просмотра
8 августа, 09:33
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 54793 просмотра
8 августа, 09:21
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38714 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
На расстоянии около 1300 км: СБУ подтвердила поражение дронами терминала хранения "шахедов" в татарстане

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Дальнобойные беспилотники СБУ поразили логистический хаб с готовыми к использованию "шахедами" и иностранными комплектующими в татарстане. Расстояние до цели составило около 1300 километров.

На расстоянии около 1300 км: СБУ подтвердила поражение дронами терминала хранения "шахедов" в татарстане

Служба безопасности Украины подтвердила, что беспилотники СБУ поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане, пишет УНН.

Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "шахеды", а также иностранные комплектующие к ним

- сообщили в СБУ.

Указано, что этот склад находится в населенном пункте Кызыл-Юл, Республика Татарстан.

"На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения - около 1300 километров", - указали в СБУ.

"Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины", - подчеркнули в СБУ.

