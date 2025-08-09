На расстоянии около 1300 км: СБУ подтвердила поражение дронами терминала хранения "шахедов" в татарстане
Киев • УНН
Дальнобойные беспилотники СБУ поразили логистический хаб с готовыми к использованию "шахедами" и иностранными комплектующими в татарстане. Расстояние до цели составило около 1300 километров.
Служба безопасности Украины подтвердила, что беспилотники СБУ поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане, пишет УНН.
Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "шахеды", а также иностранные комплектующие к ним
Указано, что этот склад находится в населенном пункте Кызыл-Юл, Республика Татарстан.
"На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения - около 1300 километров", - указали в СБУ.
"Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины", - подчеркнули в СБУ.
