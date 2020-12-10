Санітарний регламент для шкіл: дієтичне меню, заборонені продукти та медичні огляди

“На сьогодні розроблений Міністерством охорони здоров’я та зареєстрований в Міністерстві юстиції Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Зазначений регламент набирає чинності з 1 січня 2021 року. Ключові особливості цього Санітарного регламенту: учні, які проживають на відстані більше двох кілометрів від закладу освіти повинні бути забезпечними транспортом для відвезення до шкіл, працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні огляди, вразі порушення термінів проходження профілактичних медичних оглядів працівники не повинні допускатися до школи та залучення освітнього процесу”, — розповів Ляшко.

За його словами, оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена, також чітко встановлені вимоги до благоустрою територій шкіл, встановлено хто несе відповідальність та хто повинен слідкувати за дотриманням цих норм.

“Також Міністерство охорони здоров’я дозволило використання в закладах освіти дротове, або бездротове підключення до мережі інтернет. В разі якщо використовується бездротове підключення, тобто роутер та Wi-Fi вони повинні бути на висоті не менше двох метрів від підлоги та відключатися в позанавчальний час. Встановлені вимоги також до комп’ютерного обладнання, яке використовується в закладах освіти, оскільки попередні норми — це норми 2001 року. За цей час комп’ютерна індустрія значно просунулася”, — сказав Ляшко.

Ляшко зазначив, що учні які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, рекомендовано розміщувати в третьому ряді від вікна.

“Також санітарним регламентом чітко прописано, що можуть бути дозволені, і повинні бути в кожному закладі освіти внутрішні санітарні вузли”, — додав він.

Окрім того, в Санітарному регламенті вже встановлений перелік харчових продуктів, які заборонено продавати в шкільних буфетах, автоматах.

“Це зокрема, снеки такі як чипси, сухарики, попкорн, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена та солена риба...Також наказом встановлена група харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів, наприклад: злакові, фрукти, овочі, ягоди, молочні продукти. Тепер у разі, якщо в дитини є довідка від сімейного лікаря, або педіатра про те, що є певні дієтичні потреби то власник закладу вимушений організувати окреме харчування для цієї дитини з урахуванням дієтичних потреб”, — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив План заходів з реформування системи шкільного харчування. Обов’язки Міністерств і відомств розписані до 2023 року.