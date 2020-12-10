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Санитарный регламент для школ: диетическое меню, запрещенные продукты и медицинские осмотры

Киев  •  УНН

 • 24528 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. С 1 января следующего года вступает в силу Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, в частности он предусматривает, что ученики, которые проживают на расстоянии более двух километров от учебного заведения должны быть обеспечены транспортом для отвоза в школы, работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“На сегодня разработан Министерством здравоохранения и зарегистрирован в Министерстве юстиции Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Указанный регламент вступает в силу с 1 января 2021 года. Ключевые особенности этого Санитарного регламента: ученики, которые проживают на расстоянии более двух километров от учебного заведения должны быть обеспеченным транспортом для отвоза в школы, работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры, в случае нарушения сроков прохождения профилактических медицинских осмотров работники не должны допускаться в школу и привлечения к образовательному процессу”, — рассказал Ляшко.

По его словам, аренда школ не под образовательные потребности четко запрещена, также четко установленные требования к благоустройству территорий школ, установлено кто несет ответственность и кто должен следить за соблюдением этих норм.

“Также Министерство здравоохранения позволило использование в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети интернет. В случае если используется беспроводное подключение, то есть роутер и Wi-Fi они должны быть на высоте не менее двух метров от пола и отключаться во внеучебное время. Установлены требования также к оборудованию, которое используется в учебных заведениях, поскольку предыдущие нормы — это нормы 2001 года. За это время компьютерная индустрия значительно продвинулась”, — сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что учеников, часто болеющих простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна.

“Также санитарным регламентом четко прописано, что могут быть разрешены, и должны быть в каждом учебном заведении внутренние санитарные узлы”, — добавил он.

Кроме того, в санитарном регламенте уже установлен перечень пищевых продуктов, которые запрещено продавать в школьных буфетах, автоматах.

“Это, в частности, снеки такие как чипсы, сухарики, попкорн, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба... Также приказом установлена группа пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся, например: злаковые, фрукты, овощи, ягоды, молочные продукты. Теперь в случае, если у ребенка есть справка от семейного врача, или педиатра о том, что есть определенные диетические потребности, то владелец заведения вынужден организовать отдельное питание для этого ребенка с учетом диетических потребностей”, — отметил Ляшко.

Напомним, Кабинет министров утвердил План мероприятий по реформированию системы школьного питания. Обязанности министерств и ведомств расписаны до 2023 года.

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