Санду: росія веде когнітивну війну проти Молдови і лякає "українським сценарієм"
Київ • УНН
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія веде когнітивну війну проти країни, нав'язуючи думку про небезпеку європейського вибору. Внаслідок зближення Молдови з Європейським Союзом "з нею станеться те саме, що і з Україною".
росія веде проти Молдови когнітивну війну, нав’язуючи думку, що європейський вибір є хибним, а внаслідок зближення країни з Європейським Союзом з нею станеться те саме, що і з Україною. Про це під час дискусії щодо стримування та протидії гібридній війні на Мюнхенській безпековій конференції заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, Молдова, ймовірно, "пережила майже всі елементи гібридної війни".
Однак найважливішим елементом є когнітивна війна, оскільки її важко виявити, але вона може мати дуже серйозні наслідки. У випадку Молдови російський наратив був таким: у вас слабка держава, ваші інституції не здатні захистити вас і забезпечити належне функціонування
Вона підкреслила, що москва намагалася використати цю тактику, щоб схилити виборців до проросійської партії на останніх виборах.
Наратив був таким: якщо виборці не голосуватимуть за тих, хто підтримує росію, Молдову спіткатиме та ж доля, що й Україну. У день виборів виборча комісія також зареєструвала майже мільярд шкідливих запитів на своєму вебсайті
Вона додала, що росія витратила суму, еквівалентну двом відсоткам ВВП Молдови, "на маніпулювання нашими виборами".
Нагадаємо
Кабінет міністрів Молдови схвалив проєкт закону про денонсацію Угоди з урядом рф про культурні центри. Міністр культури Молдови заявив, що російський культурний центр здійснював діяльність, що підриває суверенітет країни.
