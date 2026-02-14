$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 11763 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 22921 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 23749 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 25713 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 49874 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 66461 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 49910 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32519 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 43107 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 69346 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Санду: росія веде когнітивну війну проти Молдови і лякає "українським сценарієм"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія веде когнітивну війну проти країни, нав'язуючи думку про небезпеку європейського вибору. Внаслідок зближення Молдови з Європейським Союзом "з нею станеться те саме, що і з Україною".

Санду: росія веде когнітивну війну проти Молдови і лякає "українським сценарієм"

росія веде проти Молдови когнітивну війну, нав’язуючи думку, що європейський вибір є хибним, а внаслідок зближення країни з Європейським Союзом з нею станеться те саме, що і з Україною. Про це під час дискусії щодо стримування та протидії гібридній війні на Мюнхенській безпековій конференції заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, Молдова, ймовірно, "пережила майже всі елементи гібридної війни".

Однак найважливішим елементом є когнітивна війна, оскільки її важко виявити, але вона може мати дуже серйозні наслідки. У випадку Молдови російський наратив був таким: у вас слабка держава, ваші інституції не здатні захистити вас і забезпечити належне функціонування

- сказала Санду.

Вона підкреслила, що москва намагалася використати цю тактику, щоб схилити виборців до проросійської партії на останніх виборах.

Наратив був таким: якщо виборці не голосуватимуть за тих, хто підтримує росію, Молдову спіткатиме та ж доля, що й Україну. У день виборів виборча комісія також зареєструвала майже мільярд шкідливих запитів на своєму вебсайті

- зазначила президента Молдови.

Вона додала, що росія витратила суму, еквівалентну двом відсоткам ВВП Молдови, "на маніпулювання нашими виборами".

Нагадаємо

Кабінет міністрів Молдови схвалив проєкт закону про денонсацію Угоди з урядом рф про культурні центри. Міністр культури Молдови заявив, що російський культурний центр здійснював діяльність, що підриває суверенітет країни.

На премію миру заслуговують українські полонені: Санду про номінацію на Нобелівку06.02.26, 19:05

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Мая Санду
Європейський Союз
Україна