Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"

Россия ведет против Молдовы когнитивную войну, навязывая мнение, что европейский выбор является ошибочным, а в результате сближения страны с Европейским Союзом с ней произойдет то же самое, что и с Украиной. Об этом во время дискуссии по сдерживанию и противодействию гибридной войне на Мюнхенской конференции по безопасности заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает УНН.

По ее словам, Молдова, вероятно, "пережила почти все элементы гибридной войны".

Однако важнейшим элементом является когнитивная война, поскольку ее трудно обнаружить, но она может иметь очень серьезные последствия. В случае Молдовы российский нарратив был таким: у вас слабое государство, ваши институты не способны защитить вас и обеспечить надлежащее функционирование

Она подчеркнула, что Москва пыталась использовать эту тактику, чтобы склонить избирателей к пророссийской партии на последних выборах.

Нарратив был таким: если избиратели не будут голосовать за тех, кто поддерживает Россию, Молдову постигнет та же участь, что и Украину. В день выборов избирательная комиссия также зарегистрировала почти миллиард вредоносных запросов на своем веб-сайте