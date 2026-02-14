$42.990.04
Эксклюзив
13 февраля, 16:25
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия ведет когнитивную войну против страны, навязывая мнение об опасности европейского выбора. В результате сближения Молдовы с Европейским Союзом "с ней произойдет то же самое, что и с Украиной".

Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"

Россия ведет против Молдовы когнитивную войну, навязывая мнение, что европейский выбор является ошибочным, а в результате сближения страны с Европейским Союзом с ней произойдет то же самое, что и с Украиной. Об этом во время дискуссии по сдерживанию и противодействию гибридной войне на Мюнхенской конференции по безопасности заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Молдова, вероятно, "пережила почти все элементы гибридной войны".

Однако важнейшим элементом является когнитивная война, поскольку ее трудно обнаружить, но она может иметь очень серьезные последствия. В случае Молдовы российский нарратив был таким: у вас слабое государство, ваши институты не способны защитить вас и обеспечить надлежащее функционирование

- сказала Санду.

Она подчеркнула, что Москва пыталась использовать эту тактику, чтобы склонить избирателей к пророссийской партии на последних выборах.

Нарратив был таким: если избиратели не будут голосовать за тех, кто поддерживает Россию, Молдову постигнет та же участь, что и Украину. В день выборов избирательная комиссия также зарегистрировала почти миллиард вредоносных запросов на своем веб-сайте

- отметила президент Молдовы.

Она добавила, что Россия потратила сумму, эквивалентную двум процентам ВВП Молдовы, "на манипулирование нашими выборами".

Напомним

Кабинет министров Молдовы одобрил проект закона о денонсации Соглашения с правительством РФ о культурных центрах. Министр культуры Молдовы заявил, что российский культурный центр осуществлял деятельность, подрывающую суверенитет страны.

06.02.26, 19:05

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Майя Санду
Европейский Союз
Украина