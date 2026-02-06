$43.140.03
16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
6 февраля, 11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
6 февраля, 09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинские пленные заслуживают премии мира: Санду о номинации на Нобелевку

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не готовится получить Нобелевскую премию мира, считая, что есть много достойных кандидатов, особенно те, кто жертвует собой ради мира. Она выразила благодарность за номинацию, но отметила, что настоящими претендентами являются люди, которые отдают жизнь за мир в своей стране.

Украинские пленные заслуживают премии мира: Санду о номинации на Нобелевку

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала свою номинацию на Нобелевскую премию мира. В эфире программы Cutia Neagră на TV8 она заявила, что не готовится получить эту награду. По ее мнению, есть много достойных кандидатов и прежде всего это люди, которые жертвуют собой ради мира, как, например, пленные украинцы, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

"Конечно, я ценю это. Я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировали много людей. Сегодня я смотрела на (пленных — прим.) украинцев, которые вернулись домой из России, именно эти люди заслуживают премии мира. Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, в свои села и города, на наш континент", — сказала Санду.

Напомним

2 февраля норвежский депутат Арильд Хермстад выдвинул Майю Санду на Нобелевскую премию мира за "мирное сопротивление российскому вмешательству, защиту демократии и курс на сближение с ЕС".

Добавим

Норвежский Нобелевский комитет ежегодно получает несколько сотен номинаций на Нобелевскую премию мира. В 2025 году Нобелевский институт зарегистрировал 338 кандидатов. Рекордное количество номинаций зафиксировали в 2016 году – 376.

После рассмотрения всех соответствующих заявок Комитет составляет короткий список кандидатов. Затем эксперты и постоянные советники Нобелевского комитета оценивают эти кандидатуры.

Обычно комитет принимает окончательное решение в начале октября на последнем заседании перед объявлением лауреата или лауреатов года. Комитет старается выбрать победителя единогласно, а в отдельных случаях решает простым большинством голосов.

Нобелевскую премию мира 2025 года получила Мария Корина Мачадо. В январе она передала награду президенту США Дональду Трампу.

Антонина Туманова

