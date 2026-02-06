Украинские пленные заслуживают премии мира: Санду о номинации на Нобелевку

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала свою номинацию на Нобелевскую премию мира. В эфире программы Cutia Neagră на TV8 она заявила, что не готовится получить эту награду. По ее мнению, есть много достойных кандидатов и прежде всего это люди, которые жертвуют собой ради мира, как, например, пленные украинцы, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

"Конечно, я ценю это. Я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировали много людей. Сегодня я смотрела на (пленных — прим.) украинцев, которые вернулись домой из России, именно эти люди заслуживают премии мира. Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, в свои села и города, на наш континент", — сказала Санду.

Напомним

2 февраля норвежский депутат Арильд Хермстад выдвинул Майю Санду на Нобелевскую премию мира за "мирное сопротивление российскому вмешательству, защиту демократии и курс на сближение с ЕС".

Добавим

Норвежский Нобелевский комитет ежегодно получает несколько сотен номинаций на Нобелевскую премию мира. В 2025 году Нобелевский институт зарегистрировал 338 кандидатов. Рекордное количество номинаций зафиксировали в 2016 году – 376.

После рассмотрения всех соответствующих заявок Комитет составляет короткий список кандидатов. Затем эксперты и постоянные советники Нобелевского комитета оценивают эти кандидатуры.

Обычно комитет принимает окончательное решение в начале октября на последнем заседании перед объявлением лауреата или лауреатов года. Комитет старается выбрать победителя единогласно, а в отдельных случаях решает простым большинством голосов.

Нобелевскую премию мира 2025 года получила Мария Корина Мачадо. В январе она передала награду президенту США Дональду Трампу.