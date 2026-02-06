Украинские пленные заслуживают премии мира: Санду о номинации на Нобелевку
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не готовится получить Нобелевскую премию мира, считая, что есть много достойных кандидатов, особенно те, кто жертвует собой ради мира. Она выразила благодарность за номинацию, но отметила, что настоящими претендентами являются люди, которые отдают жизнь за мир в своей стране.
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала свою номинацию на Нобелевскую премию мира. В эфире программы Cutia Neagră на TV8 она заявила, что не готовится получить эту награду. По ее мнению, есть много достойных кандидатов и прежде всего это люди, которые жертвуют собой ради мира, как, например, пленные украинцы, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
"Конечно, я ценю это. Я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировали много людей. Сегодня я смотрела на (пленных — прим.) украинцев, которые вернулись домой из России, именно эти люди заслуживают премии мира. Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, в свои села и города, на наш континент", — сказала Санду.
Напомним
2 февраля норвежский депутат Арильд Хермстад выдвинул Майю Санду на Нобелевскую премию мира за "мирное сопротивление российскому вмешательству, защиту демократии и курс на сближение с ЕС".
Добавим
Норвежский Нобелевский комитет ежегодно получает несколько сотен номинаций на Нобелевскую премию мира. В 2025 году Нобелевский институт зарегистрировал 338 кандидатов. Рекордное количество номинаций зафиксировали в 2016 году – 376.
После рассмотрения всех соответствующих заявок Комитет составляет короткий список кандидатов. Затем эксперты и постоянные советники Нобелевского комитета оценивают эти кандидатуры.
Обычно комитет принимает окончательное решение в начале октября на последнем заседании перед объявлением лауреата или лауреатов года. Комитет старается выбрать победителя единогласно, а в отдельных случаях решает простым большинством голосов.
Нобелевскую премию мира 2025 года получила Мария Корина Мачадо. В январе она передала награду президенту США Дональду Трампу.