Ексклюзив
16:55 • 546 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 2382 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 5254 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 5756 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 9238 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 9786 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 20333 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16688 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19458 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 61942 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
На премію миру заслуговують українські полонені: Санду про номінацію на Нобелівку

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Президент Молдови Майя Санду заявила, що не готується отримати Нобелівську премію миру, вважаючи, що є багато гідних кандидатів, особливо ті, хто жертвує собою заради миру. Вона висловила вдячність за номінацію, але зазначила, що справжніми претендентами є люди, які віддають життя за мир у своїй країні.

На премію миру заслуговують українські полонені: Санду про номінацію на Нобелівку

Президент Молдови Майя Санду прокоментувала свою номінацію на Нобелівську премію миру. В ефірі програми Cutia Neagră на TV8 вона заявила, що не готується отримати цю нагороду. На її думку, є багато гідних кандидатів і насамперед це люди, які жертвують собою заради миру як от полонені українці, передає УНН із посиланням на NewsMaker.

"Звичайно, я ціную це. Я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, цінують нашу сміливість та стійкість, але на цю премію номінували багато людей. Сьогодні я дивилася на (полонених — прим.) українців, які повернулися додому з росії, саме ці люди заслуговують на премію миру. Ті, хто віддає життя за мир, бо хочуть повернути його до своєї країни, до своїх сіл та міст, на наш континент", — сказала Санду.

Нагадаємо

2 лютого норвезький депутат Арільд Хермстад висунув Майю Санду на Нобелівську премію миру за "мирний спротив російському втручанню, захист демократії та курс на зближення з ЄС".

Додамо

Норвезький Нобелівський комітет щорічно отримує кілька сотень номінацій на Нобелівську премію миру. 2025 року Нобелівський інститут зареєстрував 338 кандидатів. Рекордну кількість номінацій зафіксували у 2016 році – 376.

Після розгляду всіх відповідних заявок Комітет складає короткий список кандидатів. Потім експерти та постійні радники Нобелівського комітету оцінюють ці кандидатури.

Зазвичай комітет ухвалює остаточне рішення на початку жовтня на останньому засіданні перед оголошенням лауреата чи лауреатів року. Комітет намагається обрати переможця одноголосно, а в окремих випадках вирішує простою більшістю голосів.

Нобелівську премію миру 2025 року здобула Марія Коріна Мачадо. У січні вона передала нагороду президенту США Дональду Трампу.

Антоніна Туманова

