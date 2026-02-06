На премію миру заслуговують українські полонені: Санду про номінацію на Нобелівку

Президент Молдови Майя Санду прокоментувала свою номінацію на Нобелівську премію миру. В ефірі програми Cutia Neagră на TV8 вона заявила, що не готується отримати цю нагороду. На її думку, є багато гідних кандидатів і насамперед це люди, які жертвують собою заради миру як от полонені українці, передає УНН із посиланням на NewsMaker.

"Звичайно, я ціную це. Я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, цінують нашу сміливість та стійкість, але на цю премію номінували багато людей. Сьогодні я дивилася на (полонених — прим.) українців, які повернулися додому з росії, саме ці люди заслуговують на премію миру. Ті, хто віддає життя за мир, бо хочуть повернути його до своєї країни, до своїх сіл та міст, на наш континент", — сказала Санду.

Нагадаємо

2 лютого норвезький депутат Арільд Хермстад висунув Майю Санду на Нобелівську премію миру за "мирний спротив російському втручанню, захист демократії та курс на зближення з ЄС".

Додамо

Норвезький Нобелівський комітет щорічно отримує кілька сотень номінацій на Нобелівську премію миру. 2025 року Нобелівський інститут зареєстрував 338 кандидатів. Рекордну кількість номінацій зафіксували у 2016 році – 376.

Після розгляду всіх відповідних заявок Комітет складає короткий список кандидатів. Потім експерти та постійні радники Нобелівського комітету оцінюють ці кандидатури.

Зазвичай комітет ухвалює остаточне рішення на початку жовтня на останньому засіданні перед оголошенням лауреата чи лауреатів року. Комітет намагається обрати переможця одноголосно, а в окремих випадках вирішує простою більшістю голосів.

Нобелівську премію миру 2025 року здобула Марія Коріна Мачадо. У січні вона передала нагороду президенту США Дональду Трампу.