Samsung подвоїть кількість пристроїв із ШІ Gemini до 800 мільйонів у 2026 році - Reuters

4 січня, 15:52 • 17191 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 32479 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 52442 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 37803 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 48958 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 55245 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60423 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56468 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51504 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67151 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Пошкодження оптичного кабелю виявлено у Балтійському морі - прем'єр Латвії4 січня, 19:05 • 4604 перегляди
Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"4 січня, 19:24 • 4134 перегляди
Вучич анонсував відновлення роботи підсанкційного сербського НПЗ NIS з російською часткою4 січня, 19:43 • 3370 перегляди
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках4 січня, 20:17 • 6496 перегляди
У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"4 січня, 20:29 • 3194 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 98232 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 116873 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 125896 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 261685 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 197600 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Густаво Петро
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Іран
Китай
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 15447 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 13346 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 14961 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 24892 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71935 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Золото

Samsung подвоїть кількість пристроїв із ШІ Gemini до 800 мільйонів у 2026 році - Reuters

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Samsung планує подвоїти кількість мобільних пристроїв із платформою Gemini від Google до 800 мільйонів одиниць до 2026 року. Компанія прагне інтегрувати ШІ в усі свої продукти, включаючи мобільні пристрої, телевізори та побутову техніку.

Samsung подвоїть кількість пристроїв із ШІ Gemini до 800 мільйонів у 2026 році - Reuters

Компанія Samsung Electronics планує у 2026 році масштабувати використання штучного інтелекту від Google, збільшивши кількість мобільних пристроїв із платформою Gemini до 800 мільйонів одиниць. Це вдвічі перевищує показник минулого року, коли функції ШІ було впроваджено у 400 мільйонів смартфонів та планшетів Galaxy. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Співгенеральний директор Samsung Т. М. Ро в інтерв'ю Reuters заявив, що компанія прагне максимально швидко інтегрувати ШІ в усі свої продукти, функції та послуги. Ця стратегія, яку в компанії називають "AX" (AI Transformation), охоплює не лише мобільні пристрої, а й телевізори та побутову техніку.

Ми якомога швидше застосуємо штучний інтелект до всіх продуктів, усіх функцій та всіх послуг

- наголосив Т. М. Ро.

За даними компанії, обізнаність споживачів про бренд Galaxy AI зросла з 30% до 80% за останній рік. Окрім стандартного пошуку, користувачі активно застосовують генеративні інструменти для редагування зображень, перекладу та створення резюме текстів.

Конкуренція та виклики ринку

Агресивне впровадження Gemini має на меті повернути Samsung лідерство на ринку смартфонів, яке минулого року перейшло до Apple, а також стримати тиск з боку китайських виробників. Співпраця з Google дає американській корпорації значну перевагу у боротьбі з OpenAI, оскільки забезпечує доступ до величезної бази користувачів Android.

Водночас Т. М. Ро визнав наявність серйозних перешкод.

Глобальна криза напівпровідників пам'яті тисне на рентабельність мобільного бізнесу. Компанія не виключає зростання цін на кінцеві продукти через здорожчання компонентів.

Директор зазначив, що Samsung поки що не має достатньо власних потужностей у сфері ШІ порівняно з лідерами галузі, тому планує інвестувати 125 трильйонів вон у розвиток технологій та робототехніки протягом наступних п'яти років.

Попри труднощі, Samsung робить ставку на "фізичний штучний інтелект", поєднуючи складні алгоритми з реальними об'єктами - від смартфонів до роботів Boston Dynamics, що має стати унікальною перевагою компанії. 

Степан Гафтко

