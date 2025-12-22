Samsung Biologics купує свій перший американський завод за $280 мільйонів
Київ • УНН
Компанія Samsung Biologics придбала перший завод у США, викупивши 100% акцій Human Genome Sciences Inc у GSK за $280 мільйонів. Угода дозволить значно зміцнити позиції на фармацевтичному ринку та уникнути тривалого будівництва.
Південнокорейський гігант Samsung Biologics оголосив про придбання першого виробничого майданчика на території Сполучених Штатів. Компанія викуповує у британської GSK (GlaxoSmithKline) 100% акцій заводу Human Genome Sciences Inc, розташованого в Роквіллі, штат Меріленд. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Угода вартістю 280 мільйонів доларів дозволить Samsung Biologics значно зміцнити позиції на найбільшому у світі фармацевтичному ринку. Наразі потужність об'єкта становить 60 000 літрів лікарської речовини, проте новий власник уже планує масштабну модернізацію.
Samsung Biologics планує додаткові інвестиції для розширення потужностей об'єкта та модернізації технологій
Терміни та перспективи
Очікується, що угоду буде остаточно закрито наприкінці першого кварталу 2026 року. Цей крок є відповіддю на зростальний довгостроковий попит на контрактне виробництво біопрепаратів у США.
Купівля готового заводу дозволить корейському виробнику уникнути тривалого етапу будівництва "з нуля" та оперативно розпочати роботу з американськими замовниками.
