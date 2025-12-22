Samsung Biologics купує свій перший американський завод за $280 мільйонів

$42.340.00
20:13 • 5660 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 17298 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 26562 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 27806 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 41576 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 67512 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 74861 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44511 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37759 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39677 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Популярнi новини
Фото Дональда Трампа зникли з останньої публікації файлів Епштейна21 грудня, 14:43 • 4032 перегляди
Єлисейський палац схвалив пропозицію путіна щодо діалогу з Макроном21 грудня, 14:52 • 4494 перегляди
Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну - Рютте 21 грудня, 15:05 • 4718 перегляди
МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі21 грудня, 15:16 • 6442 перегляди
В Ізюмі через ворожий обстріл, загинула патрульна поліцейська з Донеччини21 грудня, 15:27 • 4904 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 18933 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 41872 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 74861 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 112741 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 82494 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Флорида
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 16824 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 18713 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 30966 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 53015 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 36645 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Серіали
Дипломатка

Samsung Biologics купує свій перший американський завод за $280 мільйонів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Компанія Samsung Biologics придбала перший завод у США, викупивши 100% акцій Human Genome Sciences Inc у GSK за $280 мільйонів. Угода дозволить значно зміцнити позиції на фармацевтичному ринку та уникнути тривалого будівництва.

Samsung Biologics купує свій перший американський завод за $280 мільйонів
Фото: Reuters

Південнокорейський гігант Samsung Biologics оголосив про придбання першого виробничого майданчика на території Сполучених Штатів. Компанія викуповує у британської GSK (GlaxoSmithKline) 100% акцій заводу Human Genome Sciences Inc, розташованого в Роквіллі, штат Меріленд. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Угода вартістю 280 мільйонів доларів дозволить Samsung Biologics значно зміцнити позиції на найбільшому у світі фармацевтичному ринку. Наразі потужність об'єкта становить 60 000 літрів лікарської речовини, проте новий власник уже планує масштабну модернізацію.

Samsung Biologics планує додаткові інвестиції для розширення потужностей об'єкта та модернізації технологій 

– зазначили у пресрелізі компанії.

Терміни та перспективи

Очікується, що угоду буде остаточно закрито наприкінці першого кварталу 2026 року. Цей крок є відповіддю на зростальний довгостроковий попит на контрактне виробництво біопрепаратів у США.

Купівля готового заводу дозволить корейському виробнику уникнути тривалого етапу будівництва "з нуля" та оперативно розпочати роботу з американськими замовниками.

Google анонсує перші AI-окуляри з Gemini у 2026 році у співпраці з Samsung і Warby Parker08.12.25, 21:04 • 3105 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Техніка
Reuters
Сполучені Штати Америки
Google