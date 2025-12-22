$42.340.00
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 17281 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 26552 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 27796 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 41567 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67507 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 74856 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44510 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37759 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39677 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Samsung Biologics покупает свой первый американский завод за $280 миллионов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Компания Samsung Biologics приобрела первый завод в США, выкупив 100% акций Human Genome Sciences Inc у GSK за $280 миллионов. Сделка позволит значительно укрепить позиции на фармацевтическом рынке и избежать длительного строительства.

Samsung Biologics покупает свой первый американский завод за $280 миллионов
Фото: Reuters

Южнокорейский гигант Samsung Biologics объявил о приобретении первой производственной площадки на территории Соединенных Штатов. Компания выкупает у британской GSK (GlaxoSmithKline) 100% акций завода Human Genome Sciences Inc, расположенного в Роквилле, штат Мэриленд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сделка стоимостью 280 миллионов долларов позволит Samsung Biologics значительно укрепить позиции на крупнейшем в мире фармацевтическом рынке. В настоящее время мощность объекта составляет 60 000 литров лекарственного вещества, однако новый владелец уже планирует масштабную модернизацию.

Samsung Biologics планирует дополнительные инвестиции для расширения мощностей объекта и модернизации технологий 

– отметили в пресс-релизе компании.

Сроки и перспективы

Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в конце первого квартала 2026 года. Этот шаг является ответом на растущий долгосрочный спрос на контрактное производство биопрепаратов в США.

Покупка готового завода позволит корейскому производителю избежать длительного этапа строительства "с нуля" и оперативно начать работу с американскими заказчиками.

Степан Гафтко

