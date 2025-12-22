Samsung Biologics покупает свой первый американский завод за $280 миллионов
Киев • УНН
Компания Samsung Biologics приобрела первый завод в США, выкупив 100% акций Human Genome Sciences Inc у GSK за $280 миллионов. Сделка позволит значительно укрепить позиции на фармацевтическом рынке и избежать длительного строительства.
Южнокорейский гигант Samsung Biologics объявил о приобретении первой производственной площадки на территории Соединенных Штатов. Компания выкупает у британской GSK (GlaxoSmithKline) 100% акций завода Human Genome Sciences Inc, расположенного в Роквилле, штат Мэриленд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Сделка стоимостью 280 миллионов долларов позволит Samsung Biologics значительно укрепить позиции на крупнейшем в мире фармацевтическом рынке. В настоящее время мощность объекта составляет 60 000 литров лекарственного вещества, однако новый владелец уже планирует масштабную модернизацию.
Samsung Biologics планирует дополнительные инвестиции для расширения мощностей объекта и модернизации технологий
Сроки и перспективы
Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в конце первого квартала 2026 года. Этот шаг является ответом на растущий долгосрочный спрос на контрактное производство биопрепаратов в США.
Покупка готового завода позволит корейскому производителю избежать длительного этапа строительства "с нуля" и оперативно начать работу с американскими заказчиками.
