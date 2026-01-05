$42.170.00
Samsung удвоит количество устройств с ИИ Gemini до 800 миллионов в 2026 году - Reuters

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Samsung планирует удвоить количество мобильных устройств с платформой Gemini от Google до 800 миллионов единиц к 2026 году. Компания стремится интегрировать ИИ во все свои продукты, включая мобильные устройства, телевизоры и бытовую технику.

Samsung удвоит количество устройств с ИИ Gemini до 800 миллионов в 2026 году - Reuters

Компания Samsung Electronics планирует в 2026 году масштабировать использование искусственного интеллекта от Google, увеличив количество мобильных устройств с платформой Gemini до 800 миллионов единиц. Это вдвое превышает показатель прошлого года, когда функции ИИ были внедрены в 400 миллионов смартфонов и планшетов Galaxy. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Согенеральный директор Samsung Т. М. Ро в интервью Reuters заявил, что компания стремится максимально быстро интегрировать ИИ во все свои продукты, функции и услуги. Эта стратегия, которую в компании называют "AX" (AI Transformation), охватывает не только мобильные устройства, но и телевизоры и бытовую технику.

Мы как можно скорее применим искусственный интеллект ко всем продуктам, всем функциям и всем услугам

- подчеркнул Т. М. Ро.

По данным компании, осведомленность потребителей о бренде Galaxy AI выросла с 30% до 80% за последний год. Помимо стандартного поиска, пользователи активно применяют генеративные инструменты для редактирования изображений, перевода и создания резюме текстов.

Конкуренция и вызовы рынка

Агрессивное внедрение Gemini имеет целью вернуть Samsung лидерство на рынке смартфонов, которое в прошлом году перешло к Apple, а также сдержать давление со стороны китайских производителей. Сотрудничество с Google дает американской корпорации значительное преимущество в борьбе с OpenAI, поскольку обеспечивает доступ к огромной базе пользователей Android.

Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики28.12.25, 09:39 • 16847 просмотров

В то же время Т. М. Ро признал наличие серьезных препятствий.

Глобальный кризис полупроводников памяти давит на рентабельность мобильного бизнеса. Компания не исключает роста цен на конечные продукты из-за удорожания компонентов.

Директор отметил, что Samsung пока не имеет достаточно собственных мощностей в сфере ИИ по сравнению с лидерами отрасли, поэтому планирует инвестировать 125 триллионов вон в развитие технологий и робототехники в течение следующих пяти лет.

Несмотря на трудности, Samsung делает ставку на "физический искусственный интеллект", сочетая сложные алгоритмы с реальными объектами - от смартфонов до роботов Boston Dynamics, что должно стать уникальным преимуществом компании. 

Samsung Biologics покупает свой первый американский завод за $280 миллионов22.12.25, 02:21 • 4198 просмотров

Степан Гафтко

