Рюкзаки проти футболок: у НАБУ назвали 7 відмінностей між закупівлями
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У НАБУ назвали 7 відмінностей між закупівлями бюро та закупівлею рюкзаків для потреб МВС України, передає УНН.
Відповідна інфорграфіка розміщена на офіційній сторінці НАБУ у Facebook.
У НАБУ також наголосили, що інформація про те, що НАБУ нібито купувало спорядження у фіктивної компанії, причетної до розтрати понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС України, не відповідає дійсності.
"НАБУ не мало і не має жодного контракту на закупівлю товару чи послуги із зазначеним ТОВ. Особа, яка представляла інтереси цього ТОВ в епізоді із закупівлею рюкзаків, дійсно брала участь у двох тендерах із закупівель, оголошених НАБУ.
У згаданих тендерах особа виступала від свого імені як приватний підприємєць (ФОП). У двох тендерах — з постачання 220 літніх сорочок під бронежелети та 42 спортивних костюмів — даний підприємець був визначений переможцем. З ним був укладений контракт", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, закупівлі НАБУ проводилися у форматі відкритого тендеру в системі державних закупівель ProZorro, з дотримання всіх вимог законодавства.
"За результатами проведених тендерів ціну закупівлі знижено порівняно з очікуваною. Зокрема, економія при закупівлі сорочок склала 35%, спортивних костюмів —38%. Загальний розмір економії склав близько 280 тис грн.
Наголошуємо, що приватний підприємець на момент проведення відкритого тендеру з закупівлі (у лютому 2017) не перебував у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні НАБУ, відтак конфлікту інтересів, який міг би вплинути на результати тендеру чи хід досудового розслідування, не було", - йдеться у повідомленні.
У бюро додали, що закуплені товари були поставлені НАБУ своєчасно, в повному обсязі. За своїми характеристиками товар повністю відповідав технічним, якісним та кількісним характеристикам, обумовленим у предметі закупівлі при оголошенні тендеру.
Крім того, у прес-службі додали, що Національне Бюро готове надати матеріали, що засвідчать прозорість та конкурентність закупівлі.
Раніше Ситник прокоментував продаж спортивних костюмів НАБУ фігурантом "справи рюкзаків".