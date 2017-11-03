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Рюкзаки проти футболок: у НАБУ назвали 7 відмінностей між закупівлями

Рюкзаки проти футболок: у НАБУ назвали 7 відмінностей між закупівлями

Київ • УНН

 • 12271 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У НАБУ назвали 7 відмінностей між закупівлями бюро та закупівлею рюкзаків для потреб МВС України, передає УНН.

Відповідна інфорграфіка розміщена на офіційній сторінці НАБУ у Facebook.

У НАБУ також наголосили, що інформація про те, що НАБУ нібито купувало спорядження у фіктивної компанії, причетної до розтрати понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС України, не відповідає дійсності.

"НАБУ не мало і не має жодного контракту на закупівлю товару чи послуги із зазначеним ТОВ. Особа, яка представляла інтереси цього ТОВ в епізоді із закупівлею рюкзаків, дійсно брала участь у двох тендерах із закупівель, оголошених НАБУ.
У згаданих тендерах особа виступала від свого імені як приватний підприємєць (ФОП). У двох тендерах — з постачання 220 літніх сорочок під бронежелети та 42 спортивних костюмів — даний підприємець був визначений переможцем. З ним був укладений контракт", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, закупівлі НАБУ проводилися у форматі відкритого тендеру в системі державних закупівель ProZorro, з дотримання всіх вимог законодавства.

"За результатами проведених тендерів ціну закупівлі знижено порівняно з очікуваною. Зокрема, економія при закупівлі сорочок склала 35%, спортивних костюмів —38%. Загальний розмір економії склав близько 280 тис грн.
Наголошуємо, що приватний підприємець на момент проведення відкритого тендеру з закупівлі (у лютому 2017) не перебував у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні НАБУ, відтак конфлікту інтересів, який міг би вплинути на результати тендеру чи хід досудового розслідування, не було", - йдеться у повідомленні.

У бюро додали, що закуплені товари були поставлені НАБУ своєчасно, в повному обсязі. За своїми характеристиками товар повністю відповідав технічним, якісним та кількісним характеристикам, обумовленим у предметі закупівлі при оголошенні тендеру.

Крім того, у прес-службі додали, що Національне Бюро готове надати матеріали, що засвідчать прозорість та конкурентність закупівлі.

Раніше Ситник прокоментував продаж спортивних костюмів НАБУ фігурантом "справи рюкзаків".

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