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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55997 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123572 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105566 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108212 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106812 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102448 просмотра

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Рюкзаки против футболок: в НАБУ назвали 7 отличий между закупками

Рюкзаки против футболок: в НАБУ назвали 7 отличий между закупками

Киев  •  УНН

 • 12268 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В НАБУ назвали 7 отличий между закупками бюро и закупкой рюкзаков для нужд МВД Украины, передает УНН.

Соответствующая инфорграфика размещена на официальной странице НАБУ в Facebook.

В НАБУ также отметили, что информация о том, что НАБУ якобы покупало снаряжение у фиктивной компании, причастной к растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины, не соответствует действительности.

"НАБУ не имело и не имеет никакого контракта на закупку товара или услуги с указанным ООО. Лицо, представлявшее интересы этого ООО в эпизоде ​​с закупкой рюкзаков, действительно участвовало в двух тендерах по закупкам, объявленных НАБУ.

В упомянутых тендерах лицо выступало от своего имени как частный предприниматель. В двух тендерах - по поставкам 220 летних рубашек под бронежелеты и 42 спортивных костюмов - данный предприниматель был определен победителем. С ним был заключен контракт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, закупки НАБУ проводились в формате открытого тендера в системе государственных закупок ProZorro, с соблюдением всех требований законодательства.

"По результатам проведенных тендеров цена закупки снижена по сравнению с ожидаемой. В частности, экономия при закупке рубашек составила 35%, спортивных костюмов -38%. Общий размер экономии составил около 280 тыс. грн.

Подчеркиваем, что частный предприниматель на момент проведения открытого тендера по закупке (в феврале 2017 года) не состоял в статусе подозреваемого в уголовном производстве НАБУ, поэтому конфликта интересов, который мог бы повлиять на результаты тендера или ход досудебного расследования, не было", - говорится в сообщении.

В бюро добавили, что закупленные товары были поставлены НАБУ своевременно, в полном объеме. По своим характеристикам товар полностью соответствовал техническим, качественным и количественным характеристикам, обусловленным в предмете закупки при объявлении тендера.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Национальное Бюро готово предоставить материалы, которые засвидетельствуют прозрачность и конкурентность закупки.

Ранее Сытник прокомментировал продажу спортивных костюмов НАБУ фигурантом "дела рюкзаков".

Украинские Национальные Новости

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