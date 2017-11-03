Рюкзаки против футболок: в НАБУ назвали 7 отличий между закупками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В НАБУ назвали 7 отличий между закупками бюро и закупкой рюкзаков для нужд МВД Украины, передает УНН.
Соответствующая инфорграфика размещена на официальной странице НАБУ в Facebook.
В НАБУ также отметили, что информация о том, что НАБУ якобы покупало снаряжение у фиктивной компании, причастной к растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины, не соответствует действительности.
"НАБУ не имело и не имеет никакого контракта на закупку товара или услуги с указанным ООО. Лицо, представлявшее интересы этого ООО в эпизоде с закупкой рюкзаков, действительно участвовало в двух тендерах по закупкам, объявленных НАБУ.
В упомянутых тендерах лицо выступало от своего имени как частный предприниматель. В двух тендерах - по поставкам 220 летних рубашек под бронежелеты и 42 спортивных костюмов - данный предприниматель был определен победителем. С ним был заключен контракт", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, закупки НАБУ проводились в формате открытого тендера в системе государственных закупок ProZorro, с соблюдением всех требований законодательства.
"По результатам проведенных тендеров цена закупки снижена по сравнению с ожидаемой. В частности, экономия при закупке рубашек составила 35%, спортивных костюмов -38%. Общий размер экономии составил около 280 тыс. грн.
Подчеркиваем, что частный предприниматель на момент проведения открытого тендера по закупке (в феврале 2017 года) не состоял в статусе подозреваемого в уголовном производстве НАБУ, поэтому конфликта интересов, который мог бы повлиять на результаты тендера или ход досудебного расследования, не было", - говорится в сообщении.
В бюро добавили, что закупленные товары были поставлены НАБУ своевременно, в полном объеме. По своим характеристикам товар полностью соответствовал техническим, качественным и количественным характеристикам, обусловленным в предмете закупки при объявлении тендера.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что Национальное Бюро готово предоставить материалы, которые засвидетельствуют прозрачность и конкурентность закупки.
Ранее Сытник прокомментировал продажу спортивных костюмов НАБУ фигурантом "дела рюкзаков".