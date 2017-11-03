Рюкзаки против футболок: в НАБУ назвали 7 отличий между закупками

Соответствующая инфорграфика размещена на официальной странице НАБУ в Facebook.

В НАБУ также отметили, что информация о том, что НАБУ якобы покупало снаряжение у фиктивной компании, причастной к растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины, не соответствует действительности.

"НАБУ не имело и не имеет никакого контракта на закупку товара или услуги с указанным ООО. Лицо, представлявшее интересы этого ООО в эпизоде ​​с закупкой рюкзаков, действительно участвовало в двух тендерах по закупкам, объявленных НАБУ.

В упомянутых тендерах лицо выступало от своего имени как частный предприниматель. В двух тендерах - по поставкам 220 летних рубашек под бронежелеты и 42 спортивных костюмов - данный предприниматель был определен победителем. С ним был заключен контракт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, закупки НАБУ проводились в формате открытого тендера в системе государственных закупок ProZorro, с соблюдением всех требований законодательства.

"По результатам проведенных тендеров цена закупки снижена по сравнению с ожидаемой. В частности, экономия при закупке рубашек составила 35%, спортивных костюмов -38%. Общий размер экономии составил около 280 тыс. грн.

Подчеркиваем, что частный предприниматель на момент проведения открытого тендера по закупке (в феврале 2017 года) не состоял в статусе подозреваемого в уголовном производстве НАБУ, поэтому конфликта интересов, который мог бы повлиять на результаты тендера или ход досудебного расследования, не было", - говорится в сообщении.

В бюро добавили, что закупленные товары были поставлены НАБУ своевременно, в полном объеме. По своим характеристикам товар полностью соответствовал техническим, качественным и количественным характеристикам, обусловленным в предмете закупки при объявлении тендера.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Национальное Бюро готово предоставить материалы, которые засвидетельствуют прозрачность и конкурентность закупки.

Ранее Сытник прокомментировал продажу спортивных костюмов НАБУ фигурантом "дела рюкзаков".