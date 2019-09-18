Рябошапка сьогодні збере нараду у ГПУ щодо розслідування підпалу будинку Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка проведе сьогодні спільну нараду прокурорів та слідчих щодо розслідування підпалу будинку, яким користувалася колишня голова НБУ Валерія Гонтарева, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Генеральний прокурор проведе 18 вересня 2019 року спільну нараду прокурорів та слідчих з метою швидкого і ефективного розслідування факту пожежі, що сталася в ніч на 17 вересня у будинку, яким користувалася колишня голова Нацбанку України", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, наразі під керівництвом прокуратури поліцією проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої. Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.
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