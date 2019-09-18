Рябошапка сегодня соберет совещание в ГПУ по расследованию поджога дома Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет сегодня совместное совещание прокуроров и следователей по расследованию поджога дома, которым пользовалась бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральный прокурор проведет 18 сентября 2019 года совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара, произошедшего в ночь на 17 сентября в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, в настоящее время под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.
У Президента требуют от правоохранителей быстро найти виновных в поджоге дома Гонтаревой.
Президент Зеленский поручил главе СБУ Баканову присоединиться к расследованию поджога дома Гонтаревой.