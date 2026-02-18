Рух на двох трасах обмежено на тлі негоди - дорожники

Основні дороги по Україні на ранок були проїзні, але очікується погіршення погоди і вже є обмеження руху на двох трасах, повідомили в Агентстві відновлення у середу, пише УНН.

Деталі

У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Агентстві відновлення, як вказано, розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за участю представників Нацполіції, ДСНС та Укртрансбезпеки.

"Наразі проїзд дорогами державного значення забезпечено", - повідомили дорожники.

І додали, що тимчасово обмежено рух:

на а/д М-15 Одеса – Рені (км 11+920 – 308+000) з 05:00 18.02.2026 через складні погодні умови;

на а/д Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка (км 130+438 – 176+159) у Полтавській області через підтоплення.

На території України, як вказано, спостерігаються дощі, місцями туман. Покриття доріг переважно мокре. На перевалах у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях - дощ і туман. Здійснюється постійний моніторинг та обробка покриття.

За прогнозом протягом найближчої доби, у південних, східних і більшості центральних областей очікуються сніг і дощ, місцями ожеледь. На решті території - сніг, на заході без опадів. На дорогах, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

