Обмеження руху ввели на кордоні з Молдовою на тлі негоди: що з роботою пунктів пропуску
Київ • УНН
На трасі М-15 (Одеса – Рені) тимчасово обмежено рух вантажного транспорту, автобусів та мікроавтобусів через негоду. Легкові автомобілі рухаються без обмежень, пункти пропуску працюють у штатному режимі.
Обмеження руху запроваджені на кордоні з Молдовою на тлі негоди, та вони не вплинули на роботу пунктів пропуску, повідомили у Держмитслужбі у середу, пише УНН.
Деталі
"У зв’язку з ускладненням погодних умов та наближенням активного циклону тимчасово обмежено рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-15 (Одеса – Рені, напрямок на Бухарест) по всій її протяжності", - вказали митники.
На трасі Одеса - Рені тимчасово обмежать рух для автобусів і вантажівок через негоду17.02.26, 15:55 • 2480 переглядiв
Запроваджені Службою відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області обмеження, як вказано, стосуються: усіх видів вантажного транспорту, а також автобусів та мікроавтобусів, що здійснюють пасажирські перевезення.
Такі заходи мають на меті забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах сильних опадів, поривчастого вітру та можливого утворення ожеледиці.
Рух легкових автомобілів наразі здійснюється без обмежень. Пункти пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" працюють у штатному режимі
Перевізників, представників транспортних компаній та громадян, які планували поїздки цим маршрутом, закликали завчасно врахувати зазначену інформацію та скоригувати свої маршрути.
Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Україну накриє похолодання та рясні опади: прогноз погоди на 18 лютого18.02.26, 06:59 • 2836 переглядiв