Обмеження руху ввели на кордоні з Молдовою на тлі негоди: що з роботою пунктів пропуску

Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 16016 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 32213 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 33356 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 34983 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 31449 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 26511 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 30170 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37635 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 49340 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиціPhoto17 лютого, 22:57 • 13558 перегляди
У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС18 лютого, 01:24 • 12591 перегляди
Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios02:39 • 6956 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві05:31 • 7480 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto06:29 • 11475 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 40665 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 55245 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 62678 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 83445 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 86387 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Джон Ф. Кеннеді
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Державний кордон України
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 13296 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 25961 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 21530 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 31509 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 29125 перегляди
Обмеження руху ввели на кордоні з Молдовою на тлі негоди: що з роботою пунктів пропуску

Київ • УНН

 • 70 перегляди

На трасі М-15 (Одеса – Рені) тимчасово обмежено рух вантажного транспорту, автобусів та мікроавтобусів через негоду. Легкові автомобілі рухаються без обмежень, пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Обмеження руху ввели на кордоні з Молдовою на тлі негоди: що з роботою пунктів пропуску

Обмеження руху запроваджені на кордоні з Молдовою на тлі негоди, та вони не вплинули на роботу пунктів пропуску, повідомили у Держмитслужбі у середу, пише УНН.

Деталі

"У зв’язку з ускладненням погодних умов та наближенням активного циклону тимчасово обмежено рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-15 (Одеса – Рені, напрямок на Бухарест) по всій її протяжності", - вказали митники.

На трасі Одеса - Рені тимчасово обмежать рух для автобусів і вантажівок через негоду17.02.26, 15:55 • 2480 переглядiв

Запроваджені Службою відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області обмеження, як вказано, стосуються: усіх видів вантажного транспорту, а також автобусів та мікроавтобусів, що здійснюють пасажирські перевезення.

Такі заходи мають на меті забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах сильних опадів, поривчастого вітру та можливого утворення ожеледиці.

Рух легкових автомобілів наразі здійснюється без обмежень. Пункти пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" працюють у штатному режимі

- вказали у Держмитслужбі.

Перевізників, представників транспортних компаній та громадян, які планували поїздки цим маршрутом, закликали завчасно врахувати зазначену інформацію та скоригувати свої маршрути.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Україну накриє похолодання та рясні опади: прогноз погоди на 18 лютого18.02.26, 06:59 • 2836 переглядiв

Юлія Шрамко

