Ограничения движения введены на границе с Молдовой на фоне непогоды: что с работой пунктов пропуска
Киев • УНН
На трассе М-15 (Одесса – Рени) временно ограничено движение грузового транспорта, автобусов и микроавтобусов из-за непогоды. Легковые автомобили движутся без ограничений, пункты пропуска работают в штатном режиме.
Ограничения движения введены на границе с Молдовой на фоне непогоды, но они не повлияли на работу пунктов пропуска, сообщили в Гостаможслужбе в среду, пишет УНН.
"В связи с осложнением погодных условий и приближением активного циклона временно ограничено движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-15 (Одесса – Рени, направление на Бухарест) по всей ее протяженности", - указали таможенники.
Введенные Службой восстановления и развития инфраструктуры Одесской области ограничения, как указано, касаются: всех видов грузового транспорта, а также автобусов и микроавтобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.
Такие меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в условиях сильных осадков, порывистого ветра и возможного образования гололедицы.
Движение легковых автомобилей пока осуществляется без ограничений. Пункты пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье", "Серпневое", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" работают в штатном режиме
Перевозчиков, представителей транспортных компаний и граждан, планировавших поездки по этому маршруту, призвали заблаговременно учесть указанную информацию и скорректировать свои маршруты.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
