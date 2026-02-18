$43.260.09
51.170.01
ukenru
08:42 • 268 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 3318 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 17291 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 33354 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 34419 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 35861 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 31911 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 26817 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30303 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37794 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Ограничения движения введены на границе с Молдовой на фоне непогоды: что с работой пунктов пропуска

Киев • УНН

 • 690 просмотра

На трассе М-15 (Одесса – Рени) временно ограничено движение грузового транспорта, автобусов и микроавтобусов из-за непогоды. Легковые автомобили движутся без ограничений, пункты пропуска работают в штатном режиме.

Ограничения движения введены на границе с Молдовой на фоне непогоды: что с работой пунктов пропуска

Ограничения движения введены на границе с Молдовой на фоне непогоды, но они не повлияли на работу пунктов пропуска, сообщили в Гостаможслужбе в среду, пишет УНН.

Подробности

"В связи с осложнением погодных условий и приближением активного циклона временно ограничено движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-15 (Одесса – Рени, направление на Бухарест) по всей ее протяженности", - указали таможенники.

На трассе Одесса - Рени временно ограничат движение для автобусов и грузовиков из-за непогоды17.02.26, 15:55 • 2508 просмотров

Введенные Службой восстановления и развития инфраструктуры Одесской области ограничения, как указано, касаются: всех видов грузового транспорта, а также автобусов и микроавтобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Такие меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в условиях сильных осадков, порывистого ветра и возможного образования гололедицы.

Движение легковых автомобилей пока осуществляется без ограничений. Пункты пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье", "Серпневое", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" работают в штатном режиме

- указали в Гостаможслужбе.

Перевозчиков, представителей транспортных компаний и граждан, планировавших поездки по этому маршруту, призвали заблаговременно учесть указанную информацию и скорректировать свои маршруты.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Украину накроет похолодание и обильные осадки: прогноз погоды на 18 февраля18.02.26, 06:59 • 3018 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границейАвто
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Бухарест
Молдова
Одесса