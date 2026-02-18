$43.170.07
51.160.03
ukenru
Украину накроет похолодание и обильные осадки: прогноз погоды на 18 февраля

Киев • УНН

 • 766 просмотра

18 февраля на большей части территории Украины ожидается снижение температуры, значительные осадки и гололедица. Температура будет колебаться от -17°C до +2°C, в Киеве до -10°C.

Украину накроет похолодание и обильные осадки: прогноз погоды на 18 февраля

В среду, 18 февраля, на большей части территории Украины ожидается снижение температуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки. Значения температуры в этих областях в течение суток будут колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Во всех остальных областях будет выпадать умеренный снег, в Черкасской и Сумской областях днем будет идти более интенсивный снег, поэтому там выпадет значительный снег.

На крайнем западе все еще будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, поэтому там осадков не ожидаем. Температурный режим также будет различаться между областями. В частности, в большинстве областей ожидаем в пределах 6..11 градусов мороза, днем в пределах 0..5 градусов мороза, в северных областях ночью приземный слой воздуха будет охлаждаться до -17, зато дневные максимумы будут достигать -5..-10

- говорится в сообщении.

В то же время на дорогах страны, кроме юго-востока, будет продолжать формироваться новый слой гололедицы, а в восточных, большинстве южных и центральных областей ожидаются порывы северо-восточного и восточного ветра, поэтому в Гидрометцентре призывают быть внимательными и осторожными.

В Киеве и области в среду будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -10°...-8°.

Вадим Хлюдзинский

