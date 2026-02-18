Україну накриє похолодання та рясні опади: прогноз погоди на 18 лютого

$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 10796 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 20721 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 24474 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 26370 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 24843 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23679 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 27875 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36495 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48235 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56776 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій17 лютого, 19:11 • 7460 перегляди
США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський17 лютого, 20:11 • 4722 перегляди
Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП17 лютого, 21:14 • 4566 перегляди
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1117 лютого, 21:33 • 5792 перегляди
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17 лютого, 21:47 • 6504 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 34027 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 48499 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 56492 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 77294 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 80592 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Герман Галущенко
Олег Кіпер
Андрій Сибіга
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 8924 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 22286 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 18169 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 28359 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 26071 перегляди
Україну накриє похолодання та рясні опади: прогноз погоди на 18 лютого

Київ • УНН

 • 54 перегляди

18 лютого на більшості території України очікується зниження температури, значні опади та ожеледиця. Температура коливатиметься від -17°C до +2°C, у Києві до -10°C.

Україну накриє похолодання та рясні опади: прогноз погоди на 18 лютого

У середу, 18 лютого, на більшості території України очікується зниження температури. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині очікуються значні опади. Значення температури у цих областях протягом доби коливатимуться в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У всіх інших областях випадатиме помірний сніг, на Черкащині та Сумщині вдень сніжитиме інтенсивніше, тому там випаде значний сніг.

На крайньому заході все ще пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому там опадів не очікуємо. Температурний режим також буде різнитись між областями. Зокрема у більшості областей очікуємо в межах 6..11 градусів морозу, вдень в межах 0..5 градусів морозу, у північних областях вночі приземний шар повітря охолоджуватиметься до -17, натомість денні максимуми сягатимуть -5..-10

- йдеться у повідомленні.

Водночас на дорогах країни, крім південного сходу продовжуватиме формуватись новий шар ожеледиці, а у східних, більшості південних та центральних областей очікуємо на пориви північно-східного та східного вітру, тому у Гідрометцентрі закликають бути уважними та обережними.

У Києві та області у середу буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -10°...-8°.

