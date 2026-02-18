Україну накриє похолодання та рясні опади: прогноз погоди на 18 лютого
Київ • УНН
18 лютого на більшості території України очікується зниження температури, значні опади та ожеледиця. Температура коливатиметься від -17°C до +2°C, у Києві до -10°C.
У середу, 18 лютого, на більшості території України очікується зниження температури. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині очікуються значні опади. Значення температури у цих областях протягом доби коливатимуться в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У всіх інших областях випадатиме помірний сніг, на Черкащині та Сумщині вдень сніжитиме інтенсивніше, тому там випаде значний сніг.
На крайньому заході все ще пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому там опадів не очікуємо. Температурний режим також буде різнитись між областями. Зокрема у більшості областей очікуємо в межах 6..11 градусів морозу, вдень в межах 0..5 градусів морозу, у північних областях вночі приземний шар повітря охолоджуватиметься до -17, натомість денні максимуми сягатимуть -5..-10
Водночас на дорогах країни, крім південного сходу продовжуватиме формуватись новий шар ожеледиці, а у східних, більшості південних та центральних областей очікуємо на пориви північно-східного та східного вітру, тому у Гідрометцентрі закликають бути уважними та обережними.
У Києві та області у середу буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -10°...-8°.
