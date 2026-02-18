Движение на двух трассах ограничено на фоне непогоды - дорожники
Киев • УНН
В Украине проезд по дорогам государственного значения обеспечен, но ожидается ухудшение погоды. Ограничено движение на трассах М-15 Одесса – Рени и Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.
Основные дороги по Украине на утро были проездными, но ожидается ухудшение погоды и уже есть ограничения движения на двух трассах, сообщили в Агентстве восстановления в среду, пишет УНН.
Детали
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Агентстве восстановления, как указано, начал работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием представителей Нацполиции, ГСЧС и Укртрансбезопасности.
"Сейчас проезд по дорогам государственного значения обеспечен", - сообщили дорожники.
И добавили, что временно ограничено движение:
- на а/д М-15 Одесса – Рени (км 11+920 – 308+000) с 05:00 18.02.2026 из-за сложных погодных условий;
- на а/д Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (км 130+438 – 176+159) в Полтавской области из-за подтопления.
На территории Украины, как указано, наблюдаются дожди, местами туман. Покрытие дорог преимущественно мокрое. На перевалах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - дождь и туман. Осуществляется постоянный мониторинг и обработка покрытия.
По прогнозу в течение ближайших суток, в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются снег и дождь, местами гололед. На остальной территории - снег, на западе без осадков. На дорогах, кроме юго-востока, местами гололедица.
