Движение на двух трассах ограничено на фоне непогоды - дорожники

$43.260.09
51.170.01
ukenru
09:44 • 282 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 3058 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 7846 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 19133 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 35218 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 35959 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 36702 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 32541 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 27055 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30521 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
77%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС18 февраля, 01:24 • 15068 просмотра
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 7526 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 10637 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве05:31 • 10955 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 13820 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 42905 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 57610 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 64827 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 85614 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 88362 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Джон Ф. Кеннеди
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 14368 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 27032 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 22533 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 32505 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 30114 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Отопление

Движение на двух трассах ограничено на фоне непогоды - дорожники

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Украине проезд по дорогам государственного значения обеспечен, но ожидается ухудшение погоды. Ограничено движение на трассах М-15 Одесса – Рени и Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.

Движение на двух трассах ограничено на фоне непогоды - дорожники

Основные дороги по Украине на утро были проездными, но ожидается ухудшение погоды и уже есть ограничения движения на двух трассах, сообщили в Агентстве восстановления в среду, пишет УНН.

Детали

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Агентстве восстановления, как указано, начал работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием представителей Нацполиции, ГСЧС и Укртрансбезопасности.

"Сейчас проезд по дорогам государственного значения обеспечен", - сообщили дорожники.

И добавили, что временно ограничено движение:

  • на а/д М-15 Одесса – Рени (км 11+920 – 308+000) с 05:00 18.02.2026 из-за сложных погодных условий;
    • на а/д Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (км 130+438 – 176+159) в Полтавской области из-за подтопления.

      На территории Украины, как указано, наблюдаются дожди, местами туман. Покрытие дорог преимущественно мокрое. На перевалах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - дождь и туман. Осуществляется постоянный мониторинг и обработка покрытия. 

      По прогнозу в течение ближайших суток, в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются снег и дождь, местами гололед. На остальной территории - снег, на западе без осадков. На дорогах, кроме юго-востока, местами гололедица.

      Ограничения движения введены на границе с Молдовой на фоне непогоды: что с работой пунктов пропуска18.02.26, 10:19 • 1672 просмотра

      Юлия Шрамко

      ОбществоАвто
      Дожди в Украине
      Снег в Украине
      Национальная полиция Украины
      Львовская область
      Ивано-Франковская область
      Полтавская область
      Закарпатская область
      Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
      Днепр (город)
      Украина
      Одесса