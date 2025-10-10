Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на Запоріжжя
Київ • УНН
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров оприлюднив кадри наслідків нічної атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня дронами-камікадзе. Постраждали троє людей, 45-річний чоловік у тяжкому стані, а 7-річний хлопчик помер від отриманих поранень.
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров оприлюднив кадри наслідків нічної атаки російських військ на Запоріжжя. У результаті обстрілу, який стався в ніч на 10 жовтня, російські сили завдали щонайменше трьох ударів по місту, використовуючи дрони-камікадзе типу "Шахед". Про це пише УНН.
Деталі
За даними Федорова, під час атаки постраждали троє людей, серед них — 45-річний чоловік, який у тяжкому стані перебуває в лікарні. Рятувальники ДСНС опублікували відео та фото, на яких видно наслідки влучань: зруйновані житлові будинки є жертви.
Трагічною новиною стало повідомлення про смерть семирічного хлопчика, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу. Попри всі зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося.
У Запоріжжі помер 7-річний хлопчик, поранений під час нічної атаки росії – ОВА10.10.25, 04:11 • 658 переглядiв