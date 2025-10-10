$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 22648 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 21683 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 28013 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 32904 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 54134 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 51781 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27323 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22699 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 43507 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на Запоріжжя

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров оприлюднив кадри наслідків нічної атаки РФ на Запоріжжя 10 жовтня дронами-камікадзе. Постраждали троє людей, 45-річний чоловік у тяжкому стані, а 7-річний хлопчик помер від отриманих поранень.

Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на Запоріжжя

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров оприлюднив кадри наслідків нічної атаки російських військ на Запоріжжя. У результаті обстрілу, який стався в ніч на 10 жовтня, російські сили завдали щонайменше трьох ударів по місту, використовуючи дрони-камікадзе типу "Шахед". Про це пише УНН.

Деталі

За даними Федорова, під час атаки постраждали троє людей, серед них — 45-річний чоловік, який у тяжкому стані перебуває в лікарні. Рятувальники ДСНС опублікували відео та фото, на яких видно наслідки влучань: зруйновані житлові будинки є жертви.

Трагічною новиною стало повідомлення про смерть семирічного хлопчика, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу. Попри всі зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося.

У Запоріжжі помер 7-річний хлопчик, поранений під час нічної атаки росії – ОВА10.10.25, 04:11 • 658 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя