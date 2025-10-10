Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на Запорожье
Киев • УНН
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал кадры последствий ночной атаки РФ на Запорожье 10 октября дронами-камикадзе. Пострадали три человека, 45-летний мужчина в тяжелом состоянии, а 7-летний мальчик умер от полученных ранений.
Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров обнародовал кадры последствий ночной атаки российских войск на Запорожье. В результате обстрела, произошедшего в ночь на 10 октября, российские силы нанесли по меньшей мере три удара по городу, используя дроны-камикадзе типа "Шахед". Об этом пишет УНН.
Детали
По данным Федорова, во время атаки пострадали три человека, среди них — 45-летний мужчина, который в тяжелом состоянии находится в больнице. Спасатели ГСЧС опубликовали видео и фото, на которых видны последствия попаданий: разрушены жилые дома, есть жертвы.
Трагической новостью стало сообщение о смерти семилетнего мальчика, получившего тяжелые ранения во время обстрела. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.
