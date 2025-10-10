Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на Запорожье

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 6532 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 21927 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 27629 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 32601 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 53749 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51505 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27281 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22677 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43288 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17665 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск9 октября, 18:22 • 3880 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко21:29 • 5744 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице22:12 • 4788 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют23:27 • 22445 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом00:22 • 5002 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 39914 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 53756 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51510 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43293 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 74941 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Пэм Бонди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Египет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 39914 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 20058 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 34584 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 51271 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 64960 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Хранитель
E-6 Mercury

Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на Запорожье

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал кадры последствий ночной атаки РФ на Запорожье 10 октября дронами-камикадзе. Пострадали три человека, 45-летний мужчина в тяжелом состоянии, а 7-летний мальчик умер от полученных ранений.

Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на Запорожье

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров обнародовал кадры последствий ночной атаки российских войск на Запорожье. В результате обстрела, произошедшего в ночь на 10 октября, российские силы нанесли по меньшей мере три удара по городу, используя дроны-камикадзе типа "Шахед". Об этом пишет УНН.

Детали

По данным Федорова, во время атаки пострадали три человека, среди них — 45-летний мужчина, который в тяжелом состоянии находится в больнице. Спасатели ГСЧС опубликовали видео и фото, на которых видны последствия попаданий: разрушены жилые дома, есть жертвы.

Трагической новостью стало сообщение о смерти семилетнего мальчика, получившего тяжелые ранения во время обстрела. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

В Запорожье умер 7-летний мальчик, раненый во время ночной атаки россии – ОВА10.10.25, 04:11 • 572 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье