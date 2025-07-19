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рф прицільно атакує цивільні потяги та знищує локомотиви - Глава "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

російські удари по залізничній інфраструктурі спрямовані виключно на цивільні поїзди, здебільшого ті, що перевозять вугілля, та на знищення локомотивів. Це підтвердив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, наголошуючи на спробах ворога добити вугільну промисловість та полюванні на залізничний транспорт.

рф прицільно атакує цивільні потяги та знищує локомотиви - Глава "Укрзалізниці"

Останні удари росії по залізничній інфраструктурі спрямовані виключно на цивільні поїзди, здебільшого ті, що перевозять вугілля. Також фіксується навмисне знищення локомотивів. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає УНН.

Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі. Переважно, діставалось поїздам із вугіллям

- написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" зазначив, що ворог намагається добити вугільну промисловість, яка продовжує підтримувати економіку Донеччини.

Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само, як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси – нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині – люди

- йдеться у дописі Олександра Перцовського.

За його словами, "Укрзалізниця" переглянула алгоритми роботи, розгорнула лінії попередження та вже має врятовані бригади, яких встигли відвести від ударів.

Також він наголосив на необхідності перегляду законодавства щодо соціального захисту загиблих та постраждалих працівників критичної інфраструктури.

"Прийнято відповідний закон, але на жаль всі норми виписані так, що він не працює для більшості залізничників. Бились-бились наші юристи, спробували всі можливі норми – але не працює. Тож, будемо дотискати, щоб це змінити й захист посилити!" – заявив він.

Нагадаємо

Російські війська двічі за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Керівник ОП Андрій Єрмак назвав це спланованим терором проти цивільної логістики.

На Дніпропетровщині ворог ударив по електровозу: машиніст загинув, помічник поранений18.07.25, 07:26 • 6026 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Донецька область
Сумська область
Українська залізниця
Херсонська область
Андрій Єрмак
Tesla
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