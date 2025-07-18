росіяни двічі за добу атакували залізницю - Єрмак

Російські війська двічі за добу атакували Придніпровську залізницю, повідомив у п'ятницю керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників - написав Єрмак.

"Що ж, росія отримає відповідь, але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК", - наголосив керівник ОП.

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