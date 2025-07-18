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росіяни двічі за добу атакували залізницю - Єрмак

Київ • УНН

 • 2202 перегляди

Російські війська двічі за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Керівник ОП Андрій Єрмак назвав це спланованим терором проти цивільної логістики.

росіяни двічі за добу атакували залізницю - Єрмак

Російські війська двічі за добу атакували Придніпровську залізницю, повідомив у п'ятницю керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників

- написав Єрмак.

"Що ж, росія отримає відповідь, але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК", - наголосив керівник ОП.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
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