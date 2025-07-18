росіяни двічі за добу атакували залізницю - Єрмак
Київ • УНН
Російські війська двічі за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Керівник ОП Андрій Єрмак назвав це спланованим терором проти цивільної логістики.
Російські війська двічі за добу атакували Придніпровську залізницю, повідомив у п'ятницю керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників
"Що ж, росія отримає відповідь, але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК", - наголосив керівник ОП.
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