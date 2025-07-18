россияне дважды за сутки атаковали железную дорогу - Ермак

Российские войска дважды за сутки атаковали Приднепровскую железную дорогу, сообщил в пятницу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Сегодня россияне во второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников - написал Ермак.

"Что ж, россия получит ответ, но эти агрессивные методы лишь демонстрируют, что никаких планов завершать войну у россиян нет. Сработает только принцип мира через силу. Россиян нужно сломать экономически, а также путем уничтожения их ВПК", - подчеркнул руководитель ОП.

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