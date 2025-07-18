россияне дважды за сутки атаковали железную дорогу - Ермак
Киев • УНН
Российские войска дважды за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Руководитель ОП Андрей Ермак назвал это спланированным террором против гражданской логистики.
Российские войска дважды за сутки атаковали Приднепровскую железную дорогу, сообщил в пятницу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
Сегодня россияне во второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников
"Что ж, россия получит ответ, но эти агрессивные методы лишь демонстрируют, что никаких планов завершать войну у россиян нет. Сработает только принцип мира через силу. Россиян нужно сломать экономически, а также путем уничтожения их ВПК", - подчеркнул руководитель ОП.
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