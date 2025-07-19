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РФ прицельно атакует гражданские поезда и уничтожает локомотивы - Глава "Укрзализныци"

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Российские удары по железнодорожной инфраструктуре направлены исключительно на гражданские поезда, в основном те, что перевозят уголь, и на уничтожение локомотивов. Это подтвердил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, подчеркивая попытки врага добить угольную промышленность и охоту на железнодорожный транспорт.

РФ прицельно атакует гражданские поезда и уничтожает локомотивы - Глава "Укрзализныци"

Последние удары России по железнодорожной инфраструктуре направлены исключительно на гражданские поезда, в основном те, которые перевозят уголь. Также фиксируется преднамеренное уничтожение локомотивов. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает УНН.

Ответственно заверяем и открыто покажем любым международным специалистам: все усиленные удары по железной дороге в последнее время приходятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГРАЖДАНСКИЕ ПОЕЗДА, которые везут исключительно гражданские грузы. Преимущественно, доставалось поездам с углем

- написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Председатель правления АО "Укрзализныця" отметил, что враг пытается добить угольную промышленность, которая продолжает поддерживать экономику Донетчины.

Теперь же враг по сути запустил настоящую "охоту на локомотивы". Так же, как на Херсонщине, Сумщине, Донетчине охотятся на скорые или эвакуационные автобусы – нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри – люди

- говорится в сообщении Александра Перцовского.

По его словам, "Укрзализныця" пересмотрела алгоритмы работы, развернула линии предупреждения и уже имеет спасенные бригады, которых успели отвести от ударов.

Также он отметил необходимость пересмотра законодательства относительно социальной защиты погибших и пострадавших работников критической инфраструктуры.

"Принят соответствующий закон, но к сожалению все нормы выписаны так, что он не работает для большинства железнодорожников. Бились-бились наши юристы, попробовали все возможные нормы – но не работает. Поэтому, будем дожимать, чтобы это изменить и защиту усилить!" – заявил он.

Напомним

Российские войска дважды за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Руководитель ОП Андрей Ермак назвал это спланированным террором против гражданской логистики.

В Днепропетровской области враг ударил по электровозу: машинист погиб, помощник ранен18.07.25, 07:26 • 6016 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Сумская область
Украинская железная дорога
Херсонская область
Андрій Єрмак
Tesla
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