Розвідувальний супутник Південної Кореї передав зображення центру КНДР
Київ • УНН
Перший військовий супутник Південної Кореї успішно передав зображення з високою роздільною здатністю центру міста Пхеньян, включаючи центральну площу і кораблі в порту.
Перший військовий супутник Південної Кореї успішно передав зображення "хорошої роздільної здатності" центру Пхеньяна. Про це повідомили військові джерела, пише Yonhap. Передає УНН.
Деталі
Перший місцевий південнокорейський військовий супутник-шпигун був виведений на орбіту з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 2 грудня, що дозволило Південній Кореї самостійно отримати супутникові зображення північнокорейських військових і керівництва.
Згідно з джерелами, електрооптичний та інфрачервоний супутник надсилав супутникові зображення регіонів Північної Кореї, включаючи Пхеньян.
З огляду на результати нещодавно переданих супутникових фотографій, роздільна здатність настільки ж хороша, як і очікувалося
Центральний район Пхеньяна і судна в порту чітко видно (на фотографіях)
Фотографії, які зараз передаються, потребують серйозного редагування, але очікується, що супутник надішле зображення з вищою роздільною здатністю з наступного місяця, також повідомили інші джерела.
Джерела не вказали точних об'єктів, зображених на зображеннях, посилаючись на причини розвідки.У центрі Пхеньяна розташована будівля штаб-квартири Трудової партії Кореї, де розташований офіс лідера Кім Чен Ина.
Враховуючи поточні умови, очікується, що (супутник) приступить до повної розвідувальної місії до червня або липня, як і планувалося
Очікується, що коли власний супутник перейде на повну фазу місії, він допоможе зменшити сильну залежність Південної Кореї від американських супутникових зображень.
До 2025 року Південна Корея планує відправити в космос ще чотири супутники для кращого моніторингу Північної Кореї, включно з другим супутником з радіолокатором із синтезованою апертурою, який планується запустити у квітні з бази ВВС у Флориді.
Перший північнокорейський супутник-шпигун "живий" і продовжує маневрувати – Reuters28.02.24, 13:16 • 24664 перегляди