Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  181208 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  239243 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  209948 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  236692 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  251371 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  196883 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  173412 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  166129 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  178301 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  173153 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР

Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 02:46  •  10198 просмотра

Read in English

Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение с высоким разрешением центра города Пхеньян, включая центральную площадь и корабли в порту.

Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение "хорошего разрешения" центра Пхеньяна. Об этом сообщили военные источники, пишет Yonhap. Передает УНН.

Детали

Первый местный южнокорейский военный спутник-шпион был выведен на орбиту с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 2 декабря, что позволило Южной Корее самостоятельно получить спутниковые изображения северокорейских военных и руководства.

Согласно источникам, электрооптический и инфракрасный спутник посылал спутниковые изображения регионов Северной Кореи, включая Пхеньян.

Учитывая результаты недавно переданных спутниковых фотографий, разрешение настолько же хорошее, как и ожидалось

сообщил военный источник.

Центральный район Пхеньяна и суда в порту отчетливо видны (на фотографиях)

отметил источник.

Фотографии, которые сейчас передаются, нуждаются в серьезном редактировании, но ожидается, что спутник пришлет изображения с более высоким разрешением со следующего месяца, также сообщили другие источники.

Источники не указали точных объектов, изображенных на изображениях, ссылаясь на причины разведки.В центре Пхеньяна расположено здание штаб-квартиры Трудовой партии Кореи, где расположен офис лидера Ким Чен Ына.

Учитывая текущие условия, ожидается, что (спутник) приступит к полной разведывательной миссии к июню или июлю, как и планировалось

отметил другой источник.

Ожидается, что когда собственный спутник перейдет на полную фазу миссии, он поможет уменьшить сильную зависимость Южной Кореи от американских спутниковых изображений.

К 2025 году Южная Корея планирует отправить в космос еще четыре спутника для лучшего мониторинга Северной Кореи, включая второй спутник с радиолокатором с синтезированной апертурой, который планируется запустить в апреле с базы ВВС во Флориде.

Первый северокорейский спутник-шпион "жив" и продолжает маневрировать - Reuters28 февраля 2024, 11:16 • 22209 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
voenno-vozdushnie-sili-soedinennikh-shtatov-amerikiВоенно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
kim-chen-inКим Чен Ын
kaliforniyaКалифорния
pkhenyanПхеньян
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
floridaФлорида
Розвідувальний супутник Південної Кореї передав зображення центру КНДР
South Korean reconnaissance satellite transmits image of DPRK's center
Новости по теме

Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР

Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение с высоким разрешением центра города Пхеньян, включая центральную площадь и корабли в порту.

Новости Мира •   •  10198 просмотра
Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР

Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове

Эквадорский вулкан Ла-Кумбре на необитаемом острове Фернандина в Галапагосском архипелаге начал извергаться, выбрасывая газ и лаву, но не представляет никакой угрозы.

Новости Мира •   •  10189 просмотра
Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове

Никки Хейли побеждает Дональда Трампа в округе Колумбия

Никки Хейли победила Дональда Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия, получив все 19 голосов делегатов, набрав 62,8% голосов против 33,3% у Трампа.

Новости Мира •   •  10380 просмотра
Никки Хейли побеждает Дональда Трампа в округе Колумбия

Корея и США начали совместные учения Freedom Shield

Южная Корея и США начали совместные военные учения под названием "Щит свободы" (Freedom Shield) с 7 по 14 марта, чтобы отработать реагирование на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.

Новости Мира •   •  10190 просмотра
Корея и США начали совместные учения Freedom Shield

В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане

Россия объявила бывшего посла Украины в Казахстане в международный розыск за комментарии, которые он сделал в поддержку убийства россиян на войне.

Война •   •  24037 просмотра
В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане

Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто оккупантами. Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Война •   •  22069 просмотра
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр

Во время российской атаки на Одессу 2 марта погиб врач-педиатр.

Война •   •  21728 просмотра
В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр

На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек

Десять человек погибли во время массового побега из крупнейшей тюрьмы Гаити в Порт-о-Пренсе в результате нападения вооруженных людей, а тысячи заключенных сбежали во время беспорядков.

Новости Мира •   •  17645 просмотра
На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек

Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

Британская разведка предупредила членов парламента о растущей террористической угрозе в Великобритании из-за перехваченных разговоров экстремистов и риска скоординированных атак или атак "волков-одиночек", особенно во время Рамадана, начинающегося 10 марта.

Новости Мира •   •  16169 просмотра
Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

CNN: законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля

Палата представителей может проголосовать за двухпартийный законопроект о предоставлении Украине и союзникам 95 миллиардов долларов помощи в конце марта или в апреле после принятия закона о финансировании правительства.

Политика •   •  17763 просмотра
CNN: законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля