Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР

Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение "хорошего разрешения" центра Пхеньяна. Об этом сообщили военные источники, пишет Yonhap. Передает УНН.

Детали

Первый местный южнокорейский военный спутник-шпион был выведен на орбиту с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 2 декабря, что позволило Южной Корее самостоятельно получить спутниковые изображения северокорейских военных и руководства.

Согласно источникам, электрооптический и инфракрасный спутник посылал спутниковые изображения регионов Северной Кореи, включая Пхеньян.

Учитывая результаты недавно переданных спутниковых фотографий, разрешение настолько же хорошее, как и ожидалось сообщил военный источник.

Центральный район Пхеньяна и суда в порту отчетливо видны (на фотографиях) отметил источник.

Фотографии, которые сейчас передаются, нуждаются в серьезном редактировании, но ожидается, что спутник пришлет изображения с более высоким разрешением со следующего месяца, также сообщили другие источники.

Источники не указали точных объектов, изображенных на изображениях, ссылаясь на причины разведки.В центре Пхеньяна расположено здание штаб-квартиры Трудовой партии Кореи, где расположен офис лидера Ким Чен Ына.

Учитывая текущие условия, ожидается, что (спутник) приступит к полной разведывательной миссии к июню или июлю, как и планировалось отметил другой источник.

Ожидается, что когда собственный спутник перейдет на полную фазу миссии, он поможет уменьшить сильную зависимость Южной Кореи от американских спутниковых изображений.

К 2025 году Южная Корея планирует отправить в космос еще четыре спутника для лучшего мониторинга Северной Кореи, включая второй спутник с радиолокатором с синтезированной апертурой, который планируется запустить в апреле с базы ВВС во Флориде.

Первый северокорейский спутник-шпион "жив" и продолжает маневрировать - Reuters