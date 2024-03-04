Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР
Киев • УНН
Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение с высоким разрешением центра города Пхеньян, включая центральную площадь и корабли в порту.
Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение "хорошего разрешения" центра Пхеньяна. Об этом сообщили военные источники, пишет Yonhap. Передает УНН.
Детали
Первый местный южнокорейский военный спутник-шпион был выведен на орбиту с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 2 декабря, что позволило Южной Корее самостоятельно получить спутниковые изображения северокорейских военных и руководства.
Согласно источникам, электрооптический и инфракрасный спутник посылал спутниковые изображения регионов Северной Кореи, включая Пхеньян.
Учитывая результаты недавно переданных спутниковых фотографий, разрешение настолько же хорошее, как и ожидалось
Центральный район Пхеньяна и суда в порту отчетливо видны (на фотографиях)
Фотографии, которые сейчас передаются, нуждаются в серьезном редактировании, но ожидается, что спутник пришлет изображения с более высоким разрешением со следующего месяца, также сообщили другие источники.
Источники не указали точных объектов, изображенных на изображениях, ссылаясь на причины разведки.В центре Пхеньяна расположено здание штаб-квартиры Трудовой партии Кореи, где расположен офис лидера Ким Чен Ына.
Учитывая текущие условия, ожидается, что (спутник) приступит к полной разведывательной миссии к июню или июлю, как и планировалось
Ожидается, что когда собственный спутник перейдет на полную фазу миссии, он поможет уменьшить сильную зависимость Южной Кореи от американских спутниковых изображений.
К 2025 году Южная Корея планирует отправить в космос еще четыре спутника для лучшего мониторинга Северной Кореи, включая второй спутник с радиолокатором с синтезированной апертурой, который планируется запустить в апреле с базы ВВС во Флориде.
Первый северокорейский спутник-шпион "жив" и продолжает маневрировать - Reuters28 февраля 2024, 11:16 • 22209 просмотров
Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР
Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение с высоким разрешением центра города Пхеньян, включая центральную площадь и корабли в порту.
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