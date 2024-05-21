Розтрата 251 млн грн при закупівлі бронежилетів: судитимуть 4 осіб
Київ • УНН
Чотирьох осіб судитимуть за розтрату 251 мільйона гривень, виділених на закупівлю бронежилетів для військових, замість яких кошти були привласнені.
НАБУ і САП скерували до суду справу щодо розтрати державних коштів, виділених на закупівлю індивідуальних засобів захисту для військових. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає УНН.
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За даними слідства, у травні-червні 2022 року гендиректор ДП "Укрпатент" у змові з в.о. держсекретаря Міністерства економіки України та головним бухгалтером ДП всупереч закону забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн за начебто бронежилети для ЗСУ.
Кошти надалі роздрібнили через мережу приватних компаній та перевели у готівку з метою привласнення, а жоден бронежилет так і не був поставлений.
Серед обвинувачених:
- гендиректор ДП «Укрпатент» (ч. 5 ст. 191 КК України);
- бухгалтер ДП «Укрпатент» (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
- в.о. держсекретаря Міністерства економіки України (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
- голова правління благодійної організації (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
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