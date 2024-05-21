Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек

НАБУ и САП направили в суд дело о растрате государственных средств, выделенных на закупку индивидуальных средств защиты для военных. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в мае-июне 2022 года гендиректор ГП "Укрпатент" в сговоре с и.о. госсекретаря Министерства экономики Украины и главным бухгалтером ГП вопреки закону обеспечил перечисление благотворительной организации почти 251 млн грн за якобы бронежилеты для ВСУ.

Средства в дальнейшем раздробили через сеть частных компаний и обналичили с целью присвоения, а ни один бронежилет так и не был поставлен.

Среди обвиняемых:

гендиректор ГП "Укрпатент" (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

бухгалтер ГП "Укрпатент" (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

и.о. госсекретаря Министерства экономики Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

председатель правления благотворительной организации (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным