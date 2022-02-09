Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук не повідомляв керівництву про випадки позастатутних відносин у частині

Цитата:

“Він не звертався до командування батальйону, роти чи командування частини з якимось вимогами або з тим, що його якось принижують, тиснуть. Він не звертався на гарячу лінію, яка є в Нацгвардії”, — розповів Лебедь.

На запитання, чи були від нього заяви про випадки позастатутних відносин, Лебедь відповів: “Не було”.

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Також, за його словами, усі командири військових частин проінформовані про інцидент.

"Були відпрацьовані розпорядження по напрямках службової діяльності та направлені до військових частин. У яких основним було корегування роботи психологів і зобов’язання проводити опитування особового складу з метою виявлення його морально-психологічного стану..." - розповів Лебедь.

За його словами, поглиблене вивчення показало, що на стан Рябчука вплинуло дві події — у 2018 році в нього помер батько та смерть товариша, коли вони разом купалися в річці.

Проте він зауважив, що коли стан Рябчука вивчали, його психоемоційний стан був абсолютно нормальний, не було відхилень.

"Проводяться тести, співбесіди, нормальна, абсолютно адекватна людина. Він не викликав сумнівів в тому, що йому не можна давати зброю в руки“, - сказав він.

Доповнення

27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 р.н. під час видачі зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Внаслідок цього п’ятеро осіб загинули (четверо нацгвардійців та цивільна жінка), ще п’ятеро дістали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі за трьома статтями ККУ. Підозрюваного нацгвардійця Рябчука затримали.

Командувач Національної гвардії України Микола Балан після трагедії подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський видав указ про його звільнення.

Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

Слідча комісія МВС виявила порушення у військовій частині Нацгвардії у Дніпрі на заводі "Південмаш", де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв п’ятьох людей.