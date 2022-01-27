Після трагедії у Дніпрі: президент звільнив Балана з посади командувача Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОПУ.
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"Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України", — ідеться у повідомленні.
Виконувачем обов’язків командувача Національної гвардії України став Юрій Лебедь.
"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 р.н. під час видачі зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
Внаслідок цього п’ятеро осіб загинули (четверо нацгвардійців та цивільна жінка), а ще п’ятеро дістали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
Окрім того, прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Командувач Національної гвардії України Микола Балан після трагедії подав у відставку.