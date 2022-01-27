Розстріл у Дніпрі: стрілку проситимуть арешт без права на заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прокуратура проситиме підозрюваному у розстрілі в Дніпрі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Про це під час брифінгу у понеділок заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Щойно повідомили про те, який запобіжний захід буде обиратись — тримання під вартою без альтернативи можливої застави”, — сказала Сапьян.
Деталі
Раніше радниця повідомила, що за фактом розстрілу в Дніпрі ДБР розпочато кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу.
Це ст. 115 ККУ (Умисне вбивство), ст. 408 ККУ (Дезертирство) і ст. 410 ККУ (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). Слідчі повідомили Артемію Рябчуку про підозру за цими статтями.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.