Розстріл у Дніпрі: нацгвардійцю Рябчуку вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Підозрюваному у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі Артемію Рябчуку вручили підозру за трьома статтями. Про це під час брифінгу у понеділок заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає кореспондент УНН.
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“За даним фактом ДБР розпочато кримінальне провадження, прошу звернути увагу тут декілька статтей кримінального кодексу. Це ст. 115 ККУ (Умисне вбивство), ст. 408 ККУ (Дизертирство) і ст. 410 ККУ (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). Слідчі повідомили Артемію Рябчуку про підозру за цими статтями”, — сказала Сап’ян.
Деталі
Також зі слів радниці, було допитано свідків, зокрема одного з поранених, що наразі перебуває в лікарні.
“Працівники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи не перебував Артемій Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння”, — додала вона.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.