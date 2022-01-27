Розстріл у Дніпрі: з'явилися фото затримання нацгвардійця
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Інформацію про затримання підозрюваного у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі підтвердив міністр внутрішнх справ України Денис Монастирський. Він також оприлюднив фото з затримання Артема Рябчука, як і у ДБР, пише УНН.
Цитата:
“Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом”, — написав міністр, оприлюднивши відповідне фото.
Деталі
За словами Монастирського, будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки, вказав голова МВС.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство.