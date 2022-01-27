ДБР кваліфікує розстріл у Дніпрі як умисне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Державне бюро розслідувань кваліфікує розстріл п'яти осіб - чотирьох військовослужбовців та однієї цивільної жінки - у Дніпрі як умисе вбивство. Про це інформує пресслужба ДБР, пише УНН.
Цитата:
“У ході попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 — отримали поранення різного ступеню тяжкості.... За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство)”, — повідомили в пресслужбі.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
У Дніпропетровській та сусідніх областях була введена поліцейська спецоперація.