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15 марта, 19:03 • 106490 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142906 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123270 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116817 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104694 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101398 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92771 просмотра

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ГБР квалифицирует расстрел в Днепре как умышленное убийство

ГБР квалифицирует расстрел в Днепре как умышленное убийство

Киев • УНН

 • 15476 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственное бюро расследований квалифицирует расстрел пяти человек - четырех военнослужащих и одной гражданской женщины - в Днепре как умышленное убийство. Об этом информирует пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Цитата:

“В ходе предварительного осмотра места происшествия установлено, что один из военнослужащих Национальной гвардии Украины открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 — получили ранения различной степени тяжести... По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)”, — сообщили в пресс-службе.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

В Днепропетровской и соседних областях была введена полицейская спецоперация.

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