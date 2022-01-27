Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: введено операцію “Сирена”, стрілка оголошено у розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Нацгвардійця, якого підозрюють у вбивстві 5 військовослужбовців у Дніпрі, оголошено у розшук. У місті введно операцію “Сирена”. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ.
Деталі
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р.н., якого підозрюють у розстрілі військових, оголошений у розшук.
У Дніпрі введено поліцейську операцію “Сирена”. По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.
Контекст
27 січня о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш” сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р.н., під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
Мотиви скоєного злочину поки не відомі.