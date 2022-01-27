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15 марта, 19:03 • 107189 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144443 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124204 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117676 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105261 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101707 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94023 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расстрел нацгвардейцев в Днепре: введена операция "Сирена", стрелок объявлен в розыск

Расстрел нацгвардейцев в Днепре: введена операция "Сирена", стрелок объявлен в розыск

Киев • УНН

 • 33493 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Нацгвардеец, которого подозревают в убийстве 5 военнослужащих в Днепре, объявлен в розыск. В городе введена операция “Сирена”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., которого подозревают в расстреле военных, объявлен в розыск.

В Днепре введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Контекст

27 января в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.

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