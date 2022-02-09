Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук не сообщал руководству о случаях внеуставных отношений в части

Цитата:

“Он не обращался к командованию батальона, роты или командованию части с каким-то требованиями или с тем, что его как-то унижают, давят. Он не обращался на горячую линию, которая есть в Нацгвардии”, — рассказал Лебедь.

На вопрос, были ли от него заявления о случаях внеуставных отношений, Лебедь ответил: “Не было”.

Детали

Также, по его словам, все командиры воинских частей проинформированы об инциденте.

"Были отработаны распоряжения по направлениям служебной деятельности и направлены в воинские части. В которых основной была корректировка работы психологов и обязательство проводить опрос личного состава с целью выявления его морально-психологического состояния..." - рассказал Лебедь.

По его словам, углубленное изучение показало, что на состояние Рябчука повлияло два события — в 2018 году у него умер отец и смерть товарища, когда они вместе купались в реке.

Однако он заметил, что когда состояние Рябчука изучали, его психоэмоциональное состояние было абсолютно нормальное, не было отклонений.

"Проводятся тесты, собеседования, нормальный, абсолютно адекватный человек. Он не вызывал сомнений в том, что ему нельзя давать оружие в руки“, - сказал он.

Дополнение

27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 г.р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате пять человек погибли (четверо нацгвардейцев и гражданская женщина), еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре по трем статьям УКУ. Подозреваемого нацгвардейца Рябчука задержали.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан после трагедии подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о его увольнении.

Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года.

Следственная комиссия МВД выявила нарушения в воинской части Нацгвардии в Днепре на заводе "Южмаш", где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял пятерых человек.