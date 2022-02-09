Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: комісія МВС виявила порушення у військовій частині, де служив Рябчук
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Слідча комісія МВС виявила порушення у військовій частині Нацгвардії у Дніпрі на заводі Південмаш, де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей. Про це у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує УНН.
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Представники комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 НГУ. За словами Єніна, до початку ґрунтовного аналізу анкет комісія виявила факти позастатутних відносин. Отримані матеріали надішлють найближчими днями до ДБР.
"Виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і іх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо", — написав Єнін.
Окрім того, комісія виявила порушення порядку та організації несення служби.
"Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня", - додав перший заступник міністра внутрішніх справ.
Також Єнін зазначив, що госпіталізовані військовослужбовці одужують, частину з них вже виписано з реанімації.
Нагадаємо
27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 р.н. під час видачі зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
Внаслідок цього п’ятеро осіб загинули (четверо нацгвардійців та цивільна жінка), ще п’ятеро дістали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця Рябчука затримали.
Командувач Національної гвардії України Микола Балан після трагедії подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський видав указ про його звільнення.
Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.