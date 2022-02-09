Расстрел нацгвардейцев в Днепре: комиссия МВД обнаружила нарушения в воинской части, где служил Рябчук
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Следственная комиссия МВД обнаружила нарушения в воинской части Нацгвардии в Днепре на заводе Южмаш, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял пятерых человек. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует УНН.
Детали
Представители комиссии провели анкетирование личного состава части №3021 НГУ. По словам Енина, до начала основательного анализа анкет комиссия обнаружила факты внеуставных отношений. Полученные материалы направят в ближайшие дни в ГБР.
"Выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы до сих пор неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования, которое проводит МВД — выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы и тому подобное", — написал Енин.
Кроме того, комиссия обнаружила нарушения порядка и организации несения службы.
"Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставни для оружия, которая должна быть должным образом замкнута. Также вызывает вопросы качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих — ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", — добавил первый заместитель министра внутренних дел.
Также Енин отметил, что госпитализированные военнослужащие выздоравливают, часть из них уже выписана из реанимации.
Напомним
27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 г. р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
В результате этого пять человек погибли (четверо нацгвардейцев и гражданская женщина), еще пятеро получили ранения.
ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца Рябчука задержали.
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан после трагедии подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о его увольнении.
Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года.