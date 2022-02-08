Російські офіцери сумніваються: CNN поділився новими даними від американської розвідки на тлі загрози вторгення РФ

Три джерела повідомили, що серед цих офіційних осіб є співробітники розвідки та військові.

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Чиновники також скаржаться на те, що їхні плани виявляють і публічно викривають західні країни, повідомили два джерела з посиланням на перехоплені повідомлення.

За словами двох джерел, немає жодних доказів того, що ці чиновники виступають проти загального плану чи повстають проти наказів Путіна. Інше джерело, знайоме з даними американської розвідки, відзначило, що в Росії є професійні військові, які мають ефективно виконувати накази Путіна.

Проте російські військові вважають, що це буде складно, сказав високопоставлений європейський урядовець. "З оцінок ми бачимо, що деякі люди на (російській) стороні оборони не зовсім розуміють, у чому полягає план гри", - сказав чиновник. Чиновник додав, що оцінки показують, що співробітники сфери оборони вважають, що "це дуже складний план гри, щоб вистояти".

Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало, що те, як розвивалося і розширювалося російське планування за останні два місяці, свідчить про те, що занепокоєння були почуті високопоставленими російськими чиновниками.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.