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Российские офицеры сомневаются: CNN поделился новыми данными от американской разведки на фоне угрозы вторжения РФ

Киев • УНН

 • 63262 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Перехваченные сообщения, полученные в США, показали, что некоторые российские официальные лица обеспокоены тем, что крупномасштабное вторжение в Украину будет дороже и сложнее, чем предполагают президент России Владимир Путин и другие кремлевские лидеры, со ссылкой на слова четырех людей, знакомых с разведданными, сообщает американский телеканал CNN, пишет УНН.

Три источника сообщили, что среди этих официальных лиц есть сотрудники разведки и военные.

Детали

Чиновники также жалуются на то, что их планы обнаруживают и публично обличают западные страны, сообщили два источника со ссылкой на перехваченные сообщения.

По словам двух источников, нет никаких доказательств того, что эти чиновники выступают против общего плана или восстают против приказов Путина. Другой источник, знакомый с данными американской разведки, отметил, что в России есть профессиональные военные, которые должны эффективно выполнять приказы Путина.

Однако российские военные считают, что это будет сложно, сказал высокопоставленный европейский чиновник. "Из оценок мы видим, что некоторые люди на (российской) стороне обороны не совсем понимают, в чем заключается план игры", - сказал чиновник. Чиновник добавил, что оценки показывают, что сотрудники сферы обороны считают, что "это очень сложный план игры, чтобы выстоять".

Другой источник, знакомый с разведданными, сказал, что то, как развивалось и расширялось российское планирование за последние два месяца, свидетельствует о том, что беспокойства были услышаны высокопоставленными российскими чиновниками.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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