росія прагне затягнути Україну у війну ресурсів: Резніков про новий етап роботи Міноборони

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"росія намагається переконати вільний світ в тому, що її поразка начебто неможлива. Адже у неї більше солдат і зброї, ніж в України. москва прагне затягнути нас у війну ресурсів, сподіваючись, що партнери втомляться нам допомагати, а ми не витримаємо російського терору", - написав Резніков У Facebook.

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Він зазначив, що у цих умовах головною зброєю України має стати ефективність у всьому.

"Один з пріоритетів – підвищення точності та швидкості прийняття рішень від тактичного до стратегічного рівня. У цьому контексті Міноборони у синергії з Генеральним штабом та відповідними командуваннями ЗСУ розпочинають новий етап роботи. Сфера надважлива: зв'язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності з врахуванням практичного досвіду війни", - повідомив Резніков.

Він зазначив, що наприкінці 2021 року Міноборони розблокувало низку системних проектів у цій сфері, які мають забезпечити українським воїнам перевагу.

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"Впровадження автоматизації управління останні років 15 відбувалось за принципом "крок вперед, два назад, три в бік, стрибок на місці". Хоча уявити сучасну армію без якісних АСУ неможливо. Повномасштабне вторгнення росії вплинуло на графік втілення минулорічних задумів, але безцінний досвід боїв зробить наші дії більш виваженими", - написав Резніков.

Міністр нагадав, що на початку вторгнення окупанти одразу атакували систему зв’язку, сподіваючись, що українське військо втратить керованість.

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"Проявилося, які процеси і технічні рішення не пройшли тест практикою у бойових зіткненнях з противником, який має потужні системи РЕБ, РЕР та кіберармію.

Довелося шукали нелінійні відповіді. Зокрема, коли Ілон Маск передав для потреб України супутникові термінали зв’язку Starlink, щоб забезпечити роботу життєво необхідної інфраструктури, наші військові так само випробували ці пристрої", - розповів Резніков.

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Він повідомив, що загалом війна показала, що потрібні зміни за багатьма напрямами. "Скажімо, наочним є питання забезпечення бійців якісними портативними раціями. Міністерство оборони закуповує тисячі рацій відповідно до потреби, яку формує Генштаб згідно з штатними розписами. Зокрема, невдовзі очікується надходження чергової партії з 9 тис. рацій", - зазначив міністр.

Рєзніков зауважив, що водночас це лише один з 7 рівнів зв’язку, які потребують інвестицій.

Тому за його словами є необхідність переглянути цілу низку базових підходів. "Випробувати та максимально швидко масштабувати рішення, які дозволять вести війну, де основою доктрини є не безлімітні ресурси, а ефективне використання наявних. Найближчим часом фахівці Генерального штабу підготують деталізовані та уточнені пропозиції щодо розвитку зв’язку, впровадження автоматизованих систем управління та комплексів забезпечення ситуаційної обізнаності", - написав Резніков.