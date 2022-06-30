росія прагне затягнути Україну у війну ресурсів: Резніков про новий етап роботи Міноборони

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24797 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 68677 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 113145 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 164914 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 163156 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 166018 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144875 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114321 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107460 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 302326 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 115539 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 85227 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 171008 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 72818 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 60969 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 171008 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 302313 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 564832 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 509155 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 710185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 31075 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 85227 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 115539 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141301 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154944 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

Forbes

MIM-104 Patriot

росія прагне затягнути Україну у війну ресурсів: Резніков про новий етап роботи Міноборони

росія прагне затягнути Україну у війну ресурсів: Резніков про новий етап роботи Міноборони

Київ • УНН

 • 119885 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. москва прагне затягнути Україну у війну ресурсів, сподіваючись, що партнери втомляться допомагати. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков додавши, що наразі основним предметом уваги Міноборони є зв'язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності, передає УНН.

Цитата

"росія намагається переконати вільний світ в тому, що її поразка начебто неможлива. Адже у неї більше солдат і зброї, ніж в України. москва прагне затягнути нас у війну ресурсів, сподіваючись, що партнери втомляться нам допомагати, а ми не витримаємо російського терору", - написав Резніков У Facebook.

Деталі

Він зазначив, що у цих умовах головною зброєю України має стати ефективність у всьому.

"Один з пріоритетів – підвищення точності та швидкості прийняття рішень від тактичного до стратегічного рівня. У цьому контексті Міноборони у синергії з Генеральним штабом та відповідними командуваннями ЗСУ розпочинають новий етап роботи. Сфера надважлива: зв'язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності з врахуванням практичного досвіду війни", - повідомив Резніков.

Він зазначив, що наприкінці 2021 року Міноборони розблокувало низку системних проектів у цій сфері, які мають забезпечити українським воїнам перевагу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За чотири місяці ІТ-армія атакувала понад 4200 ресурсів рф

"Впровадження автоматизації управління останні років 15 відбувалось за принципом "крок вперед, два назад, три в бік, стрибок на місці". Хоча уявити сучасну армію без якісних АСУ неможливо. Повномасштабне вторгнення росії вплинуло на графік втілення минулорічних задумів, але безцінний досвід боїв зробить наші дії більш виваженими", - написав Резніков.

Міністр нагадав, що на початку вторгнення окупанти одразу атакували систему зв’язку, сподіваючись, що українське військо втратить керованість.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Станції Starlink від Ілона Маска повністю зруйнували інформаційну кампанію путіна

"Проявилося, які процеси і технічні рішення не пройшли тест практикою у бойових зіткненнях з противником, який має потужні системи РЕБ, РЕР та кіберармію.

Довелося шукали нелінійні відповіді. Зокрема, коли Ілон Маск передав для потреб України супутникові термінали зв’язку Starlink, щоб забезпечити роботу життєво необхідної інфраструктури, наші військові так само випробували ці пристрої", - розповів Резніков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine

Він повідомив, що загалом війна показала, що потрібні зміни за багатьма напрямами. "Скажімо, наочним є питання забезпечення бійців якісними портативними раціями. Міністерство оборони закуповує тисячі рацій відповідно до потреби, яку формує Генштаб згідно з штатними розписами. Зокрема, невдовзі очікується надходження чергової партії з 9 тис. рацій", - зазначив міністр.

Рєзніков зауважив, що водночас це лише один з 7 рівнів зв’язку, які потребують інвестицій.

Тому за його словами є необхідність переглянути цілу низку базових підходів. "Випробувати та максимально швидко масштабувати рішення, які дозволять вести війну, де основою доктрини є не безлімітні ресурси, а ефективне використання наявних. Найближчим часом фахівці Генерального штабу підготують деталізовані та уточнені пропозиції щодо розвитку зв’язку, впровадження автоматизованих систем управління та комплексів забезпечення ситуаційної обізнаності", - написав Резніков.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71