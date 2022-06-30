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россия стремится затянуть Украину в войну ресурсов: Резников о новом этапе работы Минобороны

россия стремится затянуть Украину в войну ресурсов: Резников о новом этапе работы Минобороны

Киев • УНН

 • 119882 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. москва стремится затянуть Украину в войну ресурсов, надеясь, что партнеры устанут помогать. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что сейчас основным предметом внимания Минобороны является связь, автоматизация управления и обеспечения ситуационной осведомленности, передает УНН.

Цитата

"россия пытается убедить свободный мир в том, что ее поражение вроде бы невозможно. Ведь у нее больше солдат и оружия, чем у Украины. Москва стремится затянуть нас в войну ресурсов, надеясь, что партнеры устанут нам помогать, а мы не выдержим российского террора", - написал Резников В Facebook.

Детали

Он отметил, что в этих условиях главным оружием Украины должна стать эффективность во всем.

"Один из приоритетов – повышение точности и скорости принятия решений от тактического до стратегического уровня. В этом контексте Минобороны в синергии с Генеральным штабом и соответствующими командованиями ВСУ начинают новый этап работы. Сфера важна: связь, автоматизация управления и обеспечение ситуационной осведомленности с учетом практического опыта войны", - сообщил Резников.

Он отметил, что в конце 2021 года Минобороны разблокировало ряд системных проектов в этой сфере, которые должны обеспечить украинским воинам преимущество.

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"Внедрение автоматизации управления последние лет 15 происходило по принципу "шаг вперед, два назад, три в сторону, прыжок на месте". Хотя представить современную армию без качественных АСУ невозможно. Полномасштабное вторжение россии повлияло на график воплощения прошлогодних замыслов, но бесценный опыт боев сделает наши действия более взвешенными", – написал Резников.

Министр напомнил, что в начале вторжения оккупанты сразу атаковали систему связи, надеясь, что украинское войско потеряет управляемость.

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"Прояснилось, какие процессы и технические решения не прошли тест практикой в ​​боевых столкновениях с противником, имеющим мощные системы РЭБ, РЭР и киберармию.

Пришлось искать нелинейные ответы. В частности, когда Илон Маск передал для нужд Украины спутниковые терминалы связи Starlink, чтобы обеспечить работу жизненно необходимой инфраструктуры, наши военные так же испытали эти устройства", - рассказал Резников.

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Он сообщил, что в целом война показала, что нужны изменения по многим направлениям. "Скажем, наглядным является вопрос обеспечения бойцов качественными портативными рациями. Министерство обороны закупает тысячи раций в соответствии с потребностью, которую формирует Генштаб согласно штатным расписаниям. В частности, вскоре ожидается поступление очередной партии из 9 тыс. раций", - отметил министр.

Резников отметил, что в то же время это лишь один из 7 уровней связи, требующих инвестиций.

Поэтому, по его словам, есть необходимость пересмотреть целый ряд базовых подходов. "Испытать и максимально быстро масштабировать решения, позволяющие вести войну, где основой доктрины являются не безлимитные ресурсы, а эффективное использование имеющихся. В ближайшее время специалисты Генерального штаба подготовят детализированные и уточненные предложения по развитию связи, внедрению автоматизированных систем управления и комплексов обеспечение ситуационной осведомленности", - написал Резников.

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