Держсайти та ЗМІ: за чотири місяці ІТ-армія атакувала понад 4200 ресурсів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. З 26 лютого по 26 червня ІТ-армія атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.
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"ІТ-армія почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення. Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об'єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси. З 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Хакери атакували:
• Сайти держустанов, регіональні суди, заклади вищої освіти, банки
Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф, росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися.
• Економічний форум, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, Rutube
Кібератаки зашкодили виступу путіну, а також вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.
• Сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери.
ІТ-армія завадила підприємцям росії, призвела до зриву торгів, заблокувала роботу бухгалтерам та доступ до інтернету.
• Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції
Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби.
• Сервіси купівлі авіаквитків, страхові сервіси, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок
Це не дало росіянам придбати онлайн у кілька кліків необхідну послугу та продукт.
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