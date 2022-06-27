Держсайти та ЗМІ: за чотири місяці ІТ-армія атакувала понад 4200 ресурсів рф

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"ІТ-армія почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення. Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об'єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси. З 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Хакери атакували:

• Сайти держустанов, регіональні суди, заклади вищої освіти, банки

Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф, росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися.

• Економічний форум, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, Rutube

Кібератаки зашкодили виступу путіну, а також вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.

• Сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери.

ІТ-армія завадила підприємцям росії, призвела до зриву торгів, заблокувала роботу бухгалтерам та доступ до інтернету.

• Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції

Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби.

• Сервіси купівлі авіаквитків, страхові сервіси, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок

Це не дало росіянам придбати онлайн у кілька кліків необхідну послугу та продукт.

Нагадаємо

Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.